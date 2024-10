Adela Vinczeová prezradila tajomstvo, ako stíha pri Maxíkovi prácu. Dôležitá je táto vec, pre mnohých by mohla byť inšpiráciou

Jej syn Maxík má už dva roky, no stále si vyžaduje pozornosť a jej čas. Popritom sa Adela venuje aj príprave svojej talkshow Trochu inak s Adelou a zrejme mnohým napadne otázka, ako to vlastne všetko zvláda.

Článok pokračuje pod videom ↓

Keď príde dieťa do rodiny, je prirodzené, že sa vám v živote zmenia priority. Zrazu bude toho času pomenej a nebudete stíhať toľko, koľko predtým. Napriek tomu Adela Vinczeová vie ako na to. Jednak, že sa stíha venovať Maxíkovi a dokonca už pomaly plánuje jeho budúcnosť, ako sme vás informovali v predošlom článku, ale taktiež sa venuje svojej relácii, ktorá si rovnako vyžaduje svoje časové kapacity.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

Plánuje si všetko dopredu

Moderátorka Trochu inak s Adelou priznala pre portál STVR, že je to všetko o dobrom načasovaní a poctivej príprave, ktorú si vyžaduje každý jej hosť. Dopredu si premyslí otázky a okruhy tém, o ktorých sa budú rozprávať v talkshow, takže prípravy na reláciu v žiadnom prípade nepodceňuje.

„Manažujem si ich cez obedové spánky a už keď prihára a blíži sa Trochu inak, tak niekedy ideme aj k svokrovcom a tam pracujem s otvoreným notebookom,“ prezradila moderátorka, kedy sa venuje prípravám na reláciu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa RTVS official (@rtvs_official)



Nezaobíde sa bez zápisníka, ktorý je jej výborným pomocníkom a celé to uľahčuje. „Musím si to v diári vyslovene plánovať, že dnes jeden hosť, zajtra druhý hosť, tretí hosť. Mne to vychádza viac ako týždeň príprav, lebo viac ako hodinu a pol denne niekedy si neviem zariadiť,“ dodala moderátorka na záver.