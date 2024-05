Video zo zneškodnenia útočníka na Roberta Fica. Pozrite si prvé video z miesta streľby

Zverejnili video z útoku na Roberta Fica. Na mieste padlo podľa spravodajkyne TASR niekoľko výstrelov, útočníka zadržali. Priestor pred Domom kultúry v Handlovej, kde sa zasadnutie vlády konalo, je v súčasnosti evakuovaný.

‼️ The shooter has been detained, according to preliminary police reports, he was aiming precisely at the prime minister – HNonline.

Video: police detain the shooter at the scene of the assassination attempt. pic.twitter.com/Cl9dwUwfqv

— NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024