Video: Ruskí vojaci spustili streľbu na demonštrantov v okupovanom Chersone. Hlásia zranených

Príslušníci ruských inváznych vojsk rozohnali pokojný protest v okupovanom ukrajinskom meste Cherson tak, že na demonštrantov začali strieľať. S odvolaním sa na správy médií a videozáznam zdieľaný na sociálnych sieťach o tom v pondelok informovali stanice BBC a Sky News.

Predmetný videozáznam zachytáva demonštrantov utekajúcich z námestia v Chersone, zatiaľ čo v pozadí je počuť streľbu z automatickej zbrane, približuje BBC. Stanica dodáva, že v rôznych médiách sa objavili aj správy, že voči demonštrantom tam ruskí vojaci použili aj omračujúce granáty. BBC taktiež zachytila informácie o tom, že na mieste utrpelo zranenia viacero ľudí.

Novinár Max Seddon z amerického denníka The Financial Times na Twitteri tiež napísal, že ruskí vojaci začal strieľať na dav, ktorý pokojne demonštroval na chersonskom hlavnom námestí. „Zdá sa, že použili aj omračujúce granáty. Objavili sa aj správy o zranených civilistoch,“ uviedol. Dodal, že v Chersone prebiehajú demonštrácie proti okupantom pravidelne od vtedy, ako sa tohto mesta začiatkom marca zmocnili ruskí vojaci.

Videozáznam z Chersonu, zachytávajúci údajne aj ľudí, ktorých výstrely zranili, zverejnil na Twitteri aj Yaroslav Trofimov, spravodajca denníka The Wall Street Journal. Sky News upozornila, že autenticitu videozáznamu a súvisiace tvrdenia zatiaľ nebola schopná nezávisle overiť.

