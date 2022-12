Vianočný hit Mariah Carey je pre ňu zlatou baňou. Takúto astronomickú sumu jej vynáša ročne

Veľmi ťažko by ste hľadali niekoho, kto nepozná jeden z najväčších svetoznámych vianočných hitov — All I want for Christmas od Mariah Carey. Ak by ste po zvyšok života chceli žiť v prepychu bez toho, aby ste museli čokoľvek robiť, podarí sa vám to, ak zložíte vianočný hit, ktorý bude rovnako úspešný. Suma, ktorú jej táto skladba ročne vynáša, je totiž astronomická.

Portál Unilad dnes priniesol veľmi zaujímavú informáciu. Informoval o sume, ktorú ročne zarobí Mariah Carey za to, že pred Vianocami dookola počúvame jej “All I want for Christmas.”

Nemusela by robiť nič iné

Zaujímavým faktom, o ktorom ste doteraz možno nevedeli je to, že Mariah Carey skladala túto pieseň s Walterom Afanasieffom, pričom hotovú ju mali za 15 minút. Skladba vyšla v roku 1994, a odvtedy je bezkonkurenčne jedným z najväčších vianočných hitov, ktorý svet neomrzel ani po toľkých rokoch.

Hoci Mariah Carey oficiálne nikdy nepriznala, koľko jej tento hit vyniesol, odborníci sa na to podrobne pozreli a prišli s výpočtom, z ktorého sa mnohým zatočí hlava. Ak by totiž Mariah Carey chcela, po zvyšok života by nemusela robiť nič iné — táto jediná skladba by jej zabezpečila, že po celý rok môže žiť v luxuse.

Podľa údajov The Economist jej totiž táto pieseň ročne vynáša 2,5 milióna dolárov, čo je v prepočte približne 2,4 milióna eur.

Od vydania jej zarobila milióny

Údaje z roku 2017 tiež hovorili o tom, že od vydania skladby do roku 2016 na nej speváčka zarobila približne 60 miliónov dolárov.

K zarábaniu na skladbe jej samozrejme pomáha nielen to, že hrá v rádiách, ale samozrejme aj jej počúvanie na streamovacích službách ako Apple Music či Spotify. Na Spotify tento hit už minulý rok presiahol miliardu vypočutí.

V minulom roku sa tiež speváčka s touto skladbou dostala na vrchol rebríčka Billboard — a to už tretí rok po sebe. Stala sa tak prvou umelkyňou v histórii, ktorá sa v tomto rebríčku umiestnila s rovnakou skladbou až trikrát.

Samozrejme však na záver treba dodať, že všetky jej prvenstvá i odmeny jej patria zaslúžene. Napísať vianočný hit, ktorý by uchvátil celý svet, určite nie je jednoduché — dôkazom toho je fakt, že tými najväčšími sú napr. práve All I want for Christmas či Last Christmas od Wham, ktoré sú staré už celé desaťročia.