Zaplatíš menej za nákupy aj cestovanie: Tieto appky ti nemôžu chýbať, ak chceš ušetriť kopu peňazí

Mobilný telefón dokáže byť veľmi chytrým pomocníkom, pretože si do neho môžeš stiahnuť aplikácie najrôznejšieho druhu. Vedel si však, že dokážeš vďaka niektorým ušetriť aj pri úplne bežných činnostiach? Prinášame výber appiek, vďaka ktorým zaplatíš menej v obchode, znížia sa tvoje výdavky na auto, ale aj cestovanie.

Pred nákupom si vytvor zoznam

Ceny v obchodoch rastú a určite si si všimol, že aj za bežné potraviny zaplatíš viac. A preto, ak chceš ušetriť, nemal by si nakupovať bezhlavo. Pomôcť ti môže napríklad aplikácia Listonic, v ktorej si jednoducho vytvoríš nákupný zoznam. Vďaka nej si vytriediš to, čo naozaj potrebuješ od vecí, ktoré by si si vložil do nákupného košíka, no nebudú ti doma chýbať. A ruku na srdce, v mnohých prípadoch impulzívne siahame predovšetkým po nezdravých potravinách, takže máš o dôvod viac, prečo si začať nákupy plánovať. Môžeš si urobiť napríklad týždenný plán toho, čo si budeš variť a obmedziť tak nákupy, za čo sa ti tiež peňaženka poďakuje.

Ušetri na drahých dátach

Možno sa to ani nezdá, ale mať v mobile prístup na internet ti môže v mnohých prípadoch pomôcť, alebo jednoducho spríjemniť voľný čas. Dáta sú však jedným z najväčších žrútov peňazí, no nemusí to tak byť. Operátor 4ka ponúka dátový balík Nekonečno, ktorý si aktivuješ za 1,50 € na deň a môžeš si užívať až 15 GB dát. Využiješ ich napríklad na sťahovanie a používanie obľúbených aplikácií aj v situáciách, keď práve nemáš pripojenie na Wi-Fi. Nekonečno si pár kliknutiami aktivuješ aj priamo v aplikácii 4ka.

Sleduj svoje mesačné výdavky

Ďalším výborným pomocníkom pri šetrení je sledovanie si výdavkov. V aplikácii Spendee si môžeš dať dokopy svoj mesačný rozpočet a vďaka tomu mať prehľad o tom, koľko peňazí a na čo si minul, respektíve koľko ti ešte do konca mesiaca ostáva. Zapíšeš si svoje príjmy a následne výdavky podľa jednotlivých kategórií — od jedla, cez dopravu, nakupovanie, zdravie až po cestovanie. Takto budeš vedieť, kam putuje najväčšia časť tvojich peňazí a môžeš si svoje výdavky regulovať.

Získaj veci úplne zadarmo

Ak ti doma niečo chýba, nemusíš na to nutne míňať peniaze. Appka Darujem za odvoz dáva veciam druhý život a navyše úplne zadarmo, respektíve za cenu odvozu. Nájdeš v nej rôzne ponuky inzerátov od oblečenia, cez nábytok až po domáce spotrebiče a ešte oveľa viac. A, samozrejme, ak máš aj ty doma niečo materiálne, čo nepotrebuješ, môžeš takto niekomu urobiť radosť rovnakým spôsobom. Okrem toho, že získaním vecí z druhej ruky ušetríš peniaze, je to ekologickejší krok, ako kupovať nové.

Zlepši sa v cudzích jazykoch zadarmo

Učiť sa nové jazyky je vždy dobrý nápad. Navštevovať jazykové školy si však nemôže dovoliť každý. Alternatívou pre teba môže byť napríklad aplikácia Duolingo, ktorá ponúka učenie až ôsmych cudzích jazykov, navyše zábavnou formou. Používanie aplikácie je veľmi jednoduché, no viazané na pripojenie na internet, čo však vďaka dátovému balíku Nekonečno od 4ky nebude pre teba žiadny problém. A tak si cudzí jazyk môžeš precvičiť aj pri cestovaní alebo počas prestávky v škole či v práci prostredníctvom lekcií, učenia sa nových slovíčok, ale aj testov, v ktorých si preveríš svoje znalosti.

Ušetri na palive

Vedel si, že ušetriť peniaze ti pomôže aj aplikácia, ktorú pravdepodobne už máš stiahnutú v mobile? Je ňou appka Google Maps a jej funkcia šetrenia paliva s návrhmi trás podľa typu motora. Vďaka nej budeš mať prehľad o spotrebe paliva na tej-ktorej trase a môžeš si zvoliť cestu s čo najvyššou úsporou. Okrem toho, že ušetríš peniaze, poďakuje ti aj planéta, pretože vyprodukuješ nižšie emisie CO2.

Cestovanie si dobre naplánuj

Ak je tvojou vášňou cestovanie, aj pri ňom môžeš správnym plánovaním ušetriť. Pomocníkom ti môže byť aplikácia Skyscanner, ktorá slúži na vyhľadávanie výhodných letov, ale aj reštaurácií či prenájmu vozidiel. Zvolíš si miesto, kam by si sa chcel vydať a ak chceš, aj konkrétne termíny, aplikácia ti vyfiltruje aktuálne najlepšie a najlacnejšie ponuky. Môžeš si navyše zapnúť aj upozornenia, ktoré ťa budú informovať o zmene ceny tvojej vysnívanej destinácie.

Sleduj najvýhodnejšie ponuky

Na podobnom princípe funguje aj aplikácia Momondo, v ktorej si tiež zadáš destináciu, do ktorej chceš letieť, prípadne aj dátum, a ukáže ti prehľad najlacnejších leteniek či ponúk ubytovania. Aj tu platí, že ak chceš aplikáciu využívať, potrebuješ pripojenie na internet, takže nekonečný dátový paušál ti pomôže aj pri plánovaní dovolenky.