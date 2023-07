Veterinárka o pomoci zvieratám počas horúčav: Strihať psy dohola je hlúposť, rýchle schladzovanie nepomôže, skôr ublíži

Aj na Slovensko už dorazili tropické letné horúčavy, od ktorých si síce najbližšie obdobie podľa predpovedí počasia oddýchneme, no počas prázdninových dní im budeme čeliť nielen my ľudia, ale aj naši štvornohí domáci miláčikovia. Ako ich pred slnkom a vysokými teplotami ochránime?

Premýšľali ste niekedy nad tým, ako vysoké teploty vzduchu počas letných mesiacov vplývajú na domáce zvieratá, predovšetkým psov a mačky? Mnohí možno zostanú prekvapení, no ani pre nich nejde o príliš príjemné obdobie a „šokové“ ochladzovanie vodou im môže skôr ublížiť, ako pomôcť.

Veterinárka MVDr. Nadežda Štrbová nám v rozhovore prezradila viacero dôležitých rád, ako pomôcť psom či mačkám prežiť tropické horúce dni, ako nám dávajú zvieratá najavo, že s nimi niečo nie je v poriadku, či pes potrebuje opaľovací krém, ale aj to, ako mu v prípade prehriatia podáme prvú pomoc.

V rozhovore s Nadeždou Štrbovou sa dozviete aj: prečo by sme psom nemali v horúčavách dávať náhubky;

kedy a na akých miestach je najlepšie zvieratá venčiť;

či môžu aj psy a mačky dostať úpal;

prečo by ste počas leta nemali psov strihať „dohola“;

či môžeme zvieratám aplikovať opaľovanie krémy;

ako podám prvú pomoc psovi či mačke;

ktoré plemená sú počas horúčav najviac ohrozené?

Blíži sa obdobie tropických horúčav, čo nie je záťaž len na ľudský, ale aj na zvierací organizmus a mnoho majiteľov domácich zvierat si to neuvedomuje. Ako horúčavy vplývajú na psy a mačky a ako nám to dávajú najavo?

Psy aj mačky vnímajú horúčavy rovnako ako my ľudia, tiež môžu mať zníženú chuť do jedla, menej sa hýbu, sú spomalenejší. Nevedia sa potiť cez kožu ako my ľudia, ochladzujú sa len cez dýchanie, takže žiadne náhubky, prosím!

Prečo nie?

Náhubky obmedzujú psovi dýchanie, nevie si poriadne otvoriť papuľku, vyplaziť riadne jazyk, takže žiadne nie sú extra vhodné. Extra nevhodné sú fixačné náhubky, ktoré sa používajú na veterine pri vyšetrovaní agresívnych psov. Tie psovi doslova držia pysk zatvorený tak, že nedokáže väčšinou ani otvoriť pusu, čiže sa nevie poriadne vydýchať a rýchlo sa začne prehrievať.

Čo by svojim miláčikom mali ich majitelia počas tropických letných dní dopriať? Ako im čo najlepšie pomôžu takéto dni prežiť?

Dvorovým psom môžete dať “bazén” niekam do chládku, alebo aspoň umiestniť ich do tieňa. Búda často nestačí, najmä ak je to len obyčajná drevená stavba bez nejakej riadnej strechy. Žiadny pes by už nemal byť na reťazi. Každé zviera by malo mať neustály prístup k čistej vode a tá by tiež mala byť ideálne v chládku.

A čo mačky?

Niektoré mačky sa vraj rady vyvaľujú na mokrých uterákoch a dobré sú aj napájacie fontány. Mačky všeobecne málo pijú a voda, ktorá sa “hýbe”, ich viac zaujme. Samozrejme, v žiadnom prípade by ste nemali zvieratá nechávať na balkóne v klietke alebo v nejakom akváriu, čiže zajačiky, škrečky, dokonca ani plazy. O aute sa vari už ani nemusíme baviť, zaživa uvarených zvierat, aj detí už bolo dosť. A keď nechávate psa pred obchodom, vždy by ste ho mali uviazať do tieňa a čím skôr sa poňho zase vrátiť.

Kedy a na akých miestach počas horúcich dní je najlepšie zvieratá venčiť?

Ideálne venčenie je hlavne skoro ráno a neskôr večer, a počas dňa najmä na tráve, nie na asfalte, ktorý má vysokú teplotu. Ak máte možnosť venčiť psa popri vode, je to úplne najlepšia možnosť. V takýchto horúčavách netreba zvieratá a, samozrejme, ani seba prepínať. Chodiť na turistiku alebo zabehať si sa dá aj neskôr, keď nebude vonku vražedné teplo. V každom prípade treba psovi nosiť fľašu s vodou a nádobu, aby si mohol hocikedy doplniť tekutiny.

Čo hrozí psom a mačkám počas tropických horúčav a ako tomu vieme včasne predísť?

Zvieratám hrozí prehriatie tak, ako človeku. Majú síce izolačnú vrstvu — srsť, ktorú im ľudia dávajú v lete paradoxne strihať, ale pri fyzickej aktivite sa v tomto horúcom počasí oveľa horšie ochladzujú.

Môže aj pes či mačka dostať úpal? Ako sa to prejavuje?

Samozrejme. Úpal alebo prehriatie sa môže prejavovať zrýchleným dýchaním, sýtočervenými sliznicami, dezorientáciou, mdlobami, neschopnosťou koordinovaného pohybu, vracaním, hnačkou, slintaním, stratou vedomia.