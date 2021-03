Verdikt vedcov znie jasne. Ľudia, ktorí prekonali COVID-19 zrejme potrebujú len jednu dávku vakcíny

Ľudia, ktorí prekonali chorobu COVID-19 a neskôr dostali jednu dávku vakcíny Pfizer alebo Moderna, sú podľa štúdie chránení rovnako alebo lepšie ako tí, ktorí covid neprekonali a dostali obe dávky niektorej zo spomínaných vakcín.

Uvádza sa to v článku, ktorý bol v stredu publikovaný vo vedeckom časopise New England Journal of Medicine. Štúdiu viedli vedci z Icahn School of Medicine na Mount Sinai v New Yorku.

Testovali vakcíny Pfizer a Moderna

Vedci v rámci svojej štúdie analyzovali vzorky krvi od 110 ľudí, z ktorých 67 nebolo predtým infikovaných koronavírusom SARS-CoV-2 a 43 sa ním nakazilo. Všetci účastníci dostali buď vakcíny Pfizer alebo Moderna, ktoré sú založené na novej technológii mRNA. Výskumom sa zistilo, že u účastníkov štúdie, ktorí boli infikovaní koronavírusom skôr, ako dostali prvú dávku vakcíny, sa do niekoľkých dní po očkovaní rýchlo vyvinuli vysoké titre protilátok. Pojmom “titer” sa označuje koncentrácia protilátok v krvi.

Vedci odobrali vzorky krvi účastníkom opakovane a zistili, že v dňoch nasledujúcich po podaní prvej dávky vakcíny boli hladiny protilátok u osôb, ktoré prekonali covid, 10- až 45-krát vyššie ako u tých, ktorí predtým neboli infikovaní covidom. V čase, keď obe skupiny dostali druhú dávku vakcíny, boli hladiny protilátok u bývalých covidových pacientov stále šesťkrát vyššie ako u tých, ktorí covidom neboli infikovaní.

Druhá dávka po prekonaní covidu má len obmedzený prínos

Avšak “u tých, ktorí prekonali COVID-19 a dostali druhú dávku vakcíny, nebolo pozorované žiadne zvýšenie titrov protilátok,” napísali vedci. Podľa nich to naznačuje, že druhá dávka vakcíny pre takýchto ľudí má len obmedzený prínos. Vedci súčasne zistili, že pokiaľ ide o produkciu protilátok, medzi spomínanými dvoma vakcínami neboli zaznamenané žiadne podstatné rozdiely.

Vedecký tím tiež skúmal, či a ako sa líšia vedľajšie účinky po podaní vakcíny u ľudí, ktorí prekonali/neprekonali covid. Táto štúdia sa uskutočnila na 230 osobách. Celkovo nedošlo k žiadnym vážnym vedľajším účinkom, ktoré by viedli k hospitalizácii.

Zistilo sa pritom, že u príjemcov očkovacej látky s už existujúcou imunitou bola vyššia frekvencia miernych až stredne závažných vedľajších účinkov, ako sú únava, bolesti hlavy, triaška, bolesti svalov, horúčka a bolesti kĺbov. Tím však súčasne upozornil, že k dispozícii sú zatiaľ len obmedzené údaje a na potvrdenie týchto zistení je potrebný ďalší výskum.