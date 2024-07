Veľryba vyskočila z vody, zvalila sa na loď a prevrátila ju: Dvojčlenná posádka nemala inú možnosť, len skočiť

V prístave neďaleko oblasti New Hampshire došlo k nevídanému incidentu. Veľryba „vyskočila“ z vody, zvalila sa na plavidlo a prevrátila ho. Dvojčlenná posádka skočila cez palubu, informuje CNN Prima News.

Aj vďaka pomoci dvoch bratov, ktorí sa nachádzali na neďalekej lodi a celú situáciu natočili na video, sa osoby z potopetej lode podarilo zachrániť. Vyviazli bez ujmy.

„To, čo sa stalo, je neobvyklé. Našťastie som stihol odplávať preč, než sa loď prevrátila,“ povedal jeden z členov posádky. Druhý dodal, že z lode „vyletel ako superman“.

There is a pissed off whale patrolling the waters of Portsmouth NH today. Head on swivel if you’re out there pic.twitter.com/xQPIHs8ZjN

— Ryan Whitney (@ryanwhitney6) July 23, 2024