Veľký šok, vracia sa sneh a mrazy: Zlom nastane začiatkom týždňa, vločky môžu padať na týchto miestach

Ak ste si už zvykli na príjemné teploty, možno budete z toho, čo príde, nemilo prekvapení. Portál iMeteo informuje, že k nám mieri studený front, po ktorom príde ochladenie. Mrazy a sneženie treba očakávať aj v nižších oblastiach.

Článok pokračuje pod videom ↓

Aj keď to uplynulé dni tak nevyzeralo, zima ešte nepovedala posledné slovo a počasie nám dá počas bláznivého apríla zabrať. Už zajtra by ste si namiesto slnečných okuliarov mali do práce či školy so sebou zbaliť dáždnik. Možno ho budete potrebovať.

V pondelok sa na našom území očakáva dážď a v utorok príde aj značné ochladenie. V podobnom trende budú pokračovať aj ďalšie dni a teploty môžu klesnúť aj pod nulu.

Nastane zlom

V stredu treba rátať so snežením na horách a vo štvrtok môžu vločky poletovať aj v mestách a v obciach severného Slovenska, píše portál o počasí.

„Prvá mrazivá noc nás čaká už v noci na stredu. Mrznúť by však malo zatiaľ len na severe Slovenska. Od štvrtka by už malo postupne mrznúť na väčšine nášho územia, a to vrátane nižších polôh,“ upozorňuje iMeteo.