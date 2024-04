Lacné Saint-Tropez, kde sa ubytujete za 16 eur na noc: Cesta autom k parádnemu moru vás bude stáť len pár eur

Leto sa nezadržateľne blíži a spolu s ním aj hlavná dovolenková sezóna. Ak sa chystáte k moru, mali by ste vedieť, že otáľať s plánovaním sa vám nemusí vyplatiť a pocítia to predovšetkým vaše peňaženky. No ak sa ešte stále rozhodujete a neviete, kam vyraziť, prinášame vám tip na destináciu, ktorá je dostupná aj autom. Je ňou bulharský Sozopol s veľmi lichotivou prezývkou.

Medzi obľúbené prímorské destinácie Slovákov patrí Chorvátsko, ale aj Taliansko alebo Grécko. No do úvahy prichádza aj Bulharsko, kde sa vám dovolenka v porovnaní s ostatnými spomínanými destináciami môže finančne vyplatiť.

Keď sa povie Saint-Tropez, možno sa vám v hlave vynorí predstava o plážových baroch s bujarými párty, drinkmi, ktoré sa lejú potokom a luxusom, ktorý nie je dostupný pre každého. Vedeli ste však, že okrem toho „pravého“ Saint-Tropez vo Francúzsku môžete nájsť v Európe aj mesto, ktoré získalo túto prezývku? Ako spomína napríklad web Invest Bulgaria, ale aj mnohé ďalšie, o Sozopole sa hovorí ako o bulharskom Saint-Tropez.

Letovisko navštívili napríklad také hviezdy, ako Angelina Jolie či Brad Pitt. Tento kút pobrežia Čierneho mora láka historickými pamiatkami, ale aj svojím rušným životom. Miestne pláže Kavatsite a Harmani (alebo aj Harmanite) dostali od návštevníkov vysoké hodnotenia a tešia sa pozitívnym recenziám.

Pláže sú vychvaľované do nebies

Na googli pláži Kavatsite svieti hodnotenie 4,6/5 hviezdičiek, ktoré vychádza z 1 700 recenzií. Čo je viac než úctyhodný výsledok. Ľudia chvália čisté more, jemný piesok alebo divoké vlny. Vyzdvihujú aj to, že síce si na pláži môžete prenajať ležadlá, no nájde sa aj plocha pre tých, ktorí sa chcú len rozložiť na piesku.

Podobne to vyzerá aj s plážou Harmani, ktorá má na svojom konte cez 5 100 hodnotení a obstála na 4,3/5 hviezdičiek. „Nádherné pláže — severná a južná a bufety s dobrými cenami. Čo viac si priať pri mori?“ opýtal sa rečnícky jeden z návštevníkov vo svojej recenzii.

Lacnejšie ako Chorvátsko

A dobré ceny sú v mnohých prípadoch tým kľúčovým, podľa čoho si ľudia vyberajú dovolenku. Mali by ste vedieť, že Bulharsko stále patrí medzi tie lacnejšie prímorské destinácie, kde si môžete užiť letné radovánky aj za rozumný rozpočet.

