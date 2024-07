Veľký slovenský operátor potichu odstránil z ponuky dve TV stanice, jednu pridal. Nemajú k nej však prístup všetci

Len v pondelok odštartovala nová televízna stanica Markíza Klasik, ktorú do svojich programových ponúk pridala drvivá väčšina operátorov. Jeden z tých väčších ju ale všetkým zákazníkom sprístupnil len na obmedzený čas. Dve ďalšie stanice pritom dokonca aj úplne z ponuky vyradil.

Kanál Markíza Klasik si môžu od pondelka 15. júla vo svojich televíznych prijímačoch zapnúť aj zákazníci Orange TV. Operátor ju ponúka aj so 7-dňovým archívom, no prístup k nej budú mať všetci zákazníci len do 27. augusta, informuje web SatelitnáTV. Po tomto termíne budú mať k dispozícii kanál len tí, ktorí majú aktívne balíčky Stredná TV, Stredná Go TV a vyšších balíčkov. Ak kanál Markíza Klasik vo svojej ponuke programov nevidíte, operátor odporúča reštartovať box.

Ako ďalej portál informoval, Orange okrem rozširovania z ponuky aj vyraďoval. Jeho zákazníci sa tak už nedostanú ku kanálom Seznam TV HD a Fashion Television SK&CZ HD (dostupné boli od balíčkov Stredná TV a Stredná Go TV a vyššie). Náhradu za ne neponúka žiadnu.