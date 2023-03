Veľký prehľad: 13 víťazných filmov z tohtoročných Oscarov, ktoré si môžete pozrieť na streamovacích službách z domova

Tohtoročné filmové ocenenia americkej Akadémie filmového umenia a vied, teda prestížne Oscary, už poznajú svojich majiteľov. Najviac si ich tento rok odniesla akčná fantasy komédia Všetko, všade, naraz, ktorá bola nominovaná v 11 kategóriách a zvíťazila až v siedmich z nich. Kde si nielen túto, ale aj ostatné víťazné snímky, ktoré sa skloňovali počas uplynulého ceremoniálu najviac, môžete pozrieť? Mnohé z nich už nájdete aj na streamovacích platformách.

95. ročník udeľovania Oscarov sa síce neniesol v žiadnom škandále, ktorý by bol celý ceremoniál a víťazné filmy zatienil (flashback na rok 2022 a facku Willa Smitha), o to viac zarezonovali jednotlivé snímky.

V článku sa dozviete aj: na ktorých streamovacích platformách nájdete oscarové filmy;

kedy uvidíme na Disney+ film Avatar: Cesta vody ;

film ; ktorá snímka je najoceňovanejšou v histórii kinematografie;

ktorý oscarový film už vysielajú v televízii.

Mnohí predpokladali silný úspech snímky Všetko, všade naraz (Everything, Everywhere All At Once), ktorá sa ešte pred ziskom siedmich oscarových sošiek stala najoceňovanejším filmom histórie (získala 336 rôznych ocenení zo 691 nominácií). Snímka sa v slovenských kinách dlho neohriala, pozrieť si ju však môžete už teraz aj z pohodlia svojho domova. A nielen tú.

Počas uplynulej oscarovej noci si prestížne sošky odnieslo v rôznych kategóriách celkovo 13 filmov. Pripravili sme zoznam, kde ich nájdete online.

Všetko, všade, naraz (Everything, Everywhere All At Once)

Absolútny oscarový favorit sa v kinách objavil ešte minulý rok. Dnes ho tak, pochopiteľne, nájdete už len v programe klubových a artových kín. No ak by ste chceli, nájdete ho online hneď na niekoľkých platformách.

Najjednoduchšie sa k nemu dostanete cez službu DaFilms. Za symbolický poplatok 2,50 € si môžete film na obmedzeneý čas pozrieť online priamo na platforme, za poplatok 4 € si ho budete môcť stiahnuť a vychutnať kedykoľvek.

Okrem iného tento film uviedla aj nová televízna stanica CANAL+ ACTION exkluzívne vo svojom vysielaní v predvečer udeľovania Oscarov. Naplánované sú aj televízne reprízy – prvá už tento piatok (17.3.) o 21:55 a ďalšia v stredu 29. marca o 23:15.

Film je dostupný k zhliadnutiu za poplatok aj cez platformy Google Play či iTunes.

Veľryba (The Whale)

Českí diváci už snímku, ktorá hercovi Brendanovi Fraserovi vyniesla Oscara v kategórii Najlepší herec v hlavnej úlohe, vidieť na veľkom plátne mohli. Slovenskí sa dočkajú až tento týždeň. V slovenských kinách bude mať Veľryba premiéru tento štvrtok (16. marca).

Online na oficiálnych zdrojoch novinku režiséra Darrena Aronofského nájdete k zakúpeniu za poplatok 19.99 € cez platformu Amazon. Po zaplatení sumy (vybrať si môžete z troch rôznych rozlíšení) si budete môcť film aj nechať. K dispozícii je už aj predpredaj filmu na fyzických nosičoch – BluRay a DVD.

Na západe nič nové (All Quiet On Western Front)

Nemecký vojnový film nakrútený na motívy literárnej predlohy autora Ericha Mariu Remarqua si odniesol z tohtoročných Oscarov štyri sošky – Najlepší medzinárodný film, Najlepšia kamera, Najlepšia hudba a Najlepšia výprava.

Na západe nič nové nájdete v knižnici Netflixu, keďže práve známa streamovacia služba za ním ako producent a distribútor stojí.

Pinocchio Guillerma del Tora (Guillermo del Toro´s Pinocchio)

Na rovnakej streamovacej platforme nájdete nielen kritikmi, ale aj divákmi oceňovaný animák Pinocchio. Tento pútavý animovaný projekt mal premiéru v predvianočnom období a aj keď ho možno mnohí prehliadli, práve zisk cennej sošky v kategórii Najlepší animovaný celovečerný film mu istotne zaistí väčšiu popularitu.

Ak nad predplatným Netflixu váhate, aspoň táto snímka by vás mohla presvedčiť o tom, že v knižnici najväčšej streamovacej platformy nájdete aj vydarené filmy a nielen seriálové rýchlokvasky, okolo ktorých je zbytočný hype. Tento Pinocchio je naozaj dobrý!

Navalny

Dokumentárne filmy sú taktiež súčasťou oscarového ošiaľu. Tento rok sa cenná soška ušla dokumentu režiséra Daniela Rohera, ktorý sa vo svojej 98-minútovej snímke pozrel na život a dielo ruského opozičného vodcu Alexeja Navaľného. Ten si po rokoch odhaľovania korupcie vytvoril mocných nepriateľov, vrátane prezidenta Vladimira Putina.

Víťazný dokument si môžete od 22. mája 2022 pozrieť vďaka streamovacej platforme HBO Max.

Women Talking

Nenápadná americká dráma Women Talking rozpráva strhujúci príbeh úzko spätej skupiny žien, ktoré sú súčasťou izolovanej náboženskej komunity, v ktorej dochádza k šíreniu sexuálneho zneužívania. Po tomto desivom zistení sa musia rozhodnúť, či svojim útočníkom odpustia, alebo kolóniu navždy opustia. Odvracanie pohľadu od ohavných zločinov k ich dôsledkom ukazuje pozadie patriarchálneho útlaku, náboženských imperatívov a rozporuplných hodnôt, ktoré ovládajú komunitu.

Women Talking získal ocenenie v kategórii Najlepší adaptovaný scenár a vychádza z knižnej predlohy autorky Miriam Toews inšpirovanej skutočnými udalosťami.

Je škoda, že sa tomuto naozaj vydarenému filmu nevenovalo pred samotným udeľovaním Oscarov viac pozornosti, vyšiel totiž naozaj na výbornú (získať mohol tiež cenu aj za Najlepší celovečerný film). Aktuálne si snímku môžete buď zapožičať online, alebo aj zakúpiť v digitálnych, napríklad cez platformu Amazon.