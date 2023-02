Na Slovensko prichádza nový televízny kanál: Telekom ním nahradí trojicu obľúbených staníc

Len pred pár dňami médiá informovali o nečakanom kroku operátora Orange, ktorý pre svojich klientov vypol až 9 obľúbených českých staníc bez náhrady. Stalo sa tak po tlaku zo strany slovenských vysielateľov – televízií Markíza a JOJ. No kým tento jeden operátor stanice odoberá, iní ich pridajú. Konkurent Telekom ale bude stanice z ponuky odoberať tiež, no aspoň s náhradou.

Už zajtra, teda 28. februára v kanálovej ponuke viacerých operátorov pribudne nová televízna stanica CANAL+ Action. Ako z názvu vyplýva, ponúkať bude najmä obsah zameraný na akčné tituly. Spoločnosť CANAL+ o tom informovala vo svojej tlačovej správe zaslanej médiám.

Akčné filmy a seriály s českým dabingom

Medzinárodný mediálny gigant CANAL+ sa rozhodol rozšíriť svoje aktivity v Českej republike a aj na Slovensku. Po úspešnom uvedení športového programu CANAL+ Sport prinesie ďalší. CANAL+ Action bude zameraný na akčné filmy a seriály a dostupný bude nielen pre Čechov, ale aj Slovákov a navyše v českom dabingu.

„Ponuka skupiny CANAL+ je celosvetovo do značnej miery založená na atraktívnych športových prenosoch, filmoch a seriáloch. Vždy, samozrejme, záleží na miestnych podmienkach, sme však presvedčení, že táto kombinácia môže dobre fungovať aj u nás,“ uviedol v tlačovom vyhlásení Ladislav Řeháček, VP CANAL+ Luxembourg pre Českú republiku a Slovensko.

„Po minuloročnom úspešnom vstupe do oblasti športového vysielania by sme sa preto tento rok chceli etablovať na poli filmov a seriálov. Akčný žáner sa nám vzhľadom na širokú obľubu a kompatibilitu so športom javí ako ideálny pre štart. Veríme, že kvalitný obsah, navyše bez častého prerušovania reklamnými blokmi v rámci jedného programu, diváci ocenia,“ doplnil Řeháček.

Kritikmi chválený film v exkluzívnej TV premiére

Nová televízna stanica CANAL+ Action ponúkne vo svojom vysielaní známe aj menej známe tituly, mnohé z nich exkluzívne v českej a slovenskej premiére. Predvečer marcového udeľovania Oscarov to bude napríklad akčná komédia Všetko, všade, naraz (Everything, Everywhere All At Once). Tá tento rok na Oscaroch zabojuje až o 11 cenných sošiek. Diváci si tak budú môcť naplno vychutnať aktuálny filmový hit žnúci obdiv a chválu nielen od návštevníkov kín, ale aj od kritikov.

Okrem premiérových titulov ale nová stanica uvedie aj známe akčné blockbustery s hviezdnymi hereckými menami. Počas marca to budú napríklad snímky ako Expendables: Nezničiteľní 2 (The Expendables 2) či Plán úteku (Escape Plan) so Sylvesterom Stallonem, Arnoldom Schwarzeneggerom a ďalšími.

Počas prvého mesiaca vysielania sa do programu dostane aj oscarovým filmy Revenenat: Zmŕtvychvstanie s Leonardom DiCapriom v hlavnej úlohe.

„Teší ma, že sa nám podarilo pre CANAL+ Action získať bohatý a pestrý obsah. Na svoje si prídu záujemcovia o čerstvé tituly, ktoré často prekračujú samotný žáner akčných filmov a seriálov, ale aj milovníci klasických snímok. Vďaka spolupráci so sesterskou spoločnosťou STUDIOCANAL i produkciám, na ktorých sa sami podieľame, budeme po štarte priebežne ponúkať aj množstvo exkluzívneho a pôvodného obsahu,“ uviedol manažér projektu z CANAL+ Luxembourg Aleš Fabík.

Telekom príde o 3 stanice

Nová televízna stanica bude dostupná u viacerých operátorov. Ako informoval web Živé.sk, CANAL+ Action bude v ponuke Skylinku a freeSATu, ktoré spoločnosť CANAL+ na Slovensku v Česku vlastní. Od 1. marca sa objaví aj v balíčkoch od Digi Slovakia a Telekomu (Magio TV, Magio Sat a Magio GO od balíčka L).

Čo sa týka Telekomu, tam sa ale budú musieť predplatitelia zmieriť s tým, že prídu o tri obľúbené stanice – AXN, AXN Black a AXN White. „Nebudú dostupné v televíznej programovej ponuke z dôvodu vypršania zmluvy na distribúciu,“ uviedol podľa webu Satelitná TV Slovak Telekom.

Operátor ale okrem zaradenia CANAL+ Action ako kompenzáciu zaradí do ponuky dva hudobné kanály – MTV Live a iConcert.