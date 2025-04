Veľké odhalenie pravdy v Sľube: Teórie divákov seriálu sa zjavne potvrdili, pravda o tejto postave vypláva na povrch

Vždy, keď sa jedno tajomstvo odhalí, ďalšie sa ešte len načrtne. Seriál Sľub už totiž dávno nie je len zábavkou pre rodiny, ktoré sa chcú nostalgicky vrátiť do časov dávno minulých, ale zároveň svojím napínavým dejom drží divákov pri obrazovkách a núti ich nedočkavo čakať na každú ďalšiu epizódu.

Rodinné vzťahy v seriáli Sľub sú poriadne zamotané. Svedčí o tom už len to, že Kubko má síce náhradných rodičov, ktorí sú manželmi, no v skutočnosti nie sú spolu, hoci sa každú chvíľu zdá, že by spolu byť mohli, nebyť Igora, ktorý chodí so Zuzanou. U Bartošovcov robí problémy Romanova nevera a pri Roháčovcoch zas starý Roháč, ktorý sa nevie správať ani k ženám, ani k deťom. U zástupkyne Hanúskovej to však tiež nie je ružové.

Odhalili jej tajomstvo?

Už skôr sa divákom zdalo, že zástupkyňa Hanúsková skrýva veľké tajomstvo a nejde len o to Robove s autonehodou. V posledných epizódach sa im to len potvrdilo, keď odpadla po tom, ako zbadala svojho syna v objatí s Martinkou. „To neznamenalo nič. Bola to len chvíľková slabosť,“ snažila sa neskôr svoje odpadnutie vysvetliť pred riaditeľom, no tak ako sa on nezdal presvedčený jej vysvetlením, to isté platilo aj u divákov.

„Zdena vie, že je Martinka jej dcéra. Preto odpadla, keď ju videla, ako sa s Robom objali. Je zatrpknutá, lebo jej mama nedovolila nechať si dieťa. Preto si myslím, že je taká ku riaditeľovi Gálikovi, lebo on s manželkou videli vyrastať Martinku, kým ona o to prišla. A aj preto nechce odísť zo školy, aby jej bola nablízku. Gabika Dzuríková to hrá perfektne,“ odhalila diváčka v komentároch. „Absolútne súhlasím, tiež som to včera hneď takto vyhodnotila. Minule povedala svojej sestre, že nevie, čo je to prísť o dieťa. Úplne to do seba zapadá,“ pridala sa ďalšia.

Pozorným diváčkam Sľubu navyše neunikli žiadne detaily, ktoré tomu napovedajú. „Zdena sa od začiatku správa k Martine milšie ako k ostatným kolegom, asi bude jej dcéra, ktorej sa musela vzdať. A v jednej epizóde jej Gálik ponúkol byť riaditeľkou na inej škole, ale ona to odmietla a povedala niečo v tom zmysle, že má dôvod, prečo prišla práve na túto školu,“ všimla si napríklad jedna z nich.

„Zdenina dcéra, ktorú dala na adopciu, bude Martina. Hovorím to už dávno, keď vyšlo najavo, že dala dieťa na adopciu. A v časti, kde Martine hovorili, že sú jej starí rodičia, že otec ušiel a oni ju vzali z pôrodnice a adoptovali si ju, povedali, že jej mamu nevideli. Myslím, že nevedia, že to je Zdena. Až sa raz zjaví Martinin stratený otec a Zdena ho spozná,“ predpovedá zas ďalšia.