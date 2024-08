Vedec tvrdí, že rozlúskol 10-ročnú záhadu: Vraj pozná lokalitu lietadla, ktoré zmizlo aj s 239 ľuďmi na palube

Napriek tomu, že pátracie skupiny našli trosky z predpokladanej havárie lietadla, samotné lietadlo nebolo nikdy objavené. Záhada sprevádzajúca osudný let, ktorý zmizol z radaru a stratil sa aj s 239 ľuďmi, zdanlivo nemala rozuzlenie. Tasmánsky vedec Vincent Lyne ale tvrdí, že prišiel na „dokonalý úkryt“ strateného lietadla MH370. O správe napísal portál NY Post.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako napísal vedec Vincent Lyne, podľa jeho názoru lietadlo niekto stratil z radaru úmyselne. Prstom ukázal na dokonalé miesto, kde mohol slávny let skončiť.

Podľa vedca stojí za zmiznutím lietadla „majstrovský plán pilota“

Lynova práca podľa jeho slov mení naratív zmiznutia MH370 z neúmyselnej nehody spôsobenej nedostatkom paliva na geniálny plán pilota, ktorému sa podarilo takmer dokonale stratiť lietadlo v južnom Indickom oceáne.

„Dokonca by sa to bolo naozaj podarilo, pokiaľ by pravé krídlo lietadla MH370 nepreletelo cez vlnu, a pokiaľ by nebola objavená pravidelná výsluchová komunikácia spoločnosti Immarsat.“

Lyne ďalej uvádza, že poškodenie krídel, klapiek a flaperonu lietadla naznačuje, že namiesto havárie prebehlo kontrolované núdzové pristátie.

Podľa vedca existuje dokonalé miesto, kde by sa mohlo lietadlo ukrývať. „Toto vopred premyslené ikonické miesto ukrýva veľmi hlbokú, 6-tisíc metrovú dieru na východnom konci Broken Ridge, vo veľmi drsnom a nebezpečnom oceánskom prostredí, ktoré je známe divokým rybolovom a novými hlbokomorskými druhmi,“ hovorí Lyne.

Dodáva, že úzke strmé steny obklopené masívnymi hrebeňmi a ďalšími hlbokými dierami predstavujú „dokonalý úkryt“.

Lyne uzatvára tému s tým, že otázka prehľadávania lokality už leží na úradoch. „Ale pokiaľ ide o vedu, vieme, prečo predchádzajúce pátrania zlyhali a rovnako veda neomylne ukazuje, kde MH370 leží.“