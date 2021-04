Vedci vytvorili super bielu farbu, ktorá odráža 98,1 % svetla. Mohla by navždy zmeniť fungovanie ľudstva

Tá najbelšia farba na svete odráža neuveriteľných 98,1 % svetla. Odborníci však takúto bielu farbu nevyrobili len tak pre pobavenie, aby dokázali, že môžu. Jej úlohou bude pomôcť v boji proti klimatickým zmenám.

Farba odráža viac ako 98 % svetla

Ako informuje portál Science Alert, odborníkom sa podarilo vytvoriť tú najbelšiu farbu na svete, odráža až 98,1 % svetla. To znamená, že aj keď sa farba nachádza na priamom slnku, na rozdiel od bežnej farby sa nenahreje. Podľa výskumu publikovaného prostredníctvom ACS Applied Materials & Interfaces bude možné farbu aplikovať napríklad na strechy budov. Vďaka tomu by vnútro budovy ostalo chladnejšie a nemuseli by sme sa spoliehať na klimatizáciu. Aj tá totiž výrazne prispieva ku globálnemu otepľovaniu a zhoršovaniu stavu Zeme.

Odborníci odhadujú, že ak by ste novou bielou farbou natreli strechu s rozmermi 92,9 metrov štvorcových, chladiaca sila by sa vyšplhala k hodnote 10 kilowattov. Budova tak bude chladená efektívnejšie, ako by to zvládla väčšina klimatizačných jednotiek bežne využívaných v domácnostiach.

Tím vedcov staval na poznatkoch, ktoré sa im podarilo získať minulý rok. Vtedy totiž vytvorili farbu, ktorá odrážala 95,5 % svetla. Nová extrémne biela farba však vedcov priviedla o krok bližšie k vytvoreniu náprotivku tzv. vantablack (čiernej) farby. Čierny pigment dokáže absorbovať až 99,965 % viditeľného svetla. Aj vantablack má svoje praktické využitie. Odborníci však po farbe, ktorá by svetlo odrážala do takejto miery, pátrali už dlhší čas.

Čoskoro možno bude dostupná aj komerčne

Farby, ktoré do istej miery odrážajú svetlo, sú komerčne dostupné už dlho. Väčšina z nich však nedokáže dosiahnuť teplotu nižšiu, ako je okolité prostredie. Predošlé verzie farby boli vyrobené z čiastočiek uhličitanu vápenatého, ktorý sa nachádza napríklad v kriede, vo vápenci, ale aj v mramore, a z akrylovej farby.

Do novej farby pridali inžinieri síran bárnatý, z ktorého sa bežne vyrába biely pigment. Xiangyu Li, inžinier z MIT, sa vyjadril, že v podstate hľadali čokoľvek biele. Zistili však, že ak do farby pridajú síran bárnatý, tá dokáže efektívne odraziť väčšinu svetla. Trik spočíva vo veľkosti a koncentrácii častíc. Odlišná veľkosť častíc síranu bárnatého umožňuje farbe odraziť maximum svetla. Samozrejme, čím viac síranu bárnatého sa v nej nachádza, tým je farba v odrážaní svetla efektívnejšia.

Je však potrebné nájsť istú rovnováhu, priveľa síranu bárnatého totiž môže narušiť integritu farby, následkom čoho bude po zaschnutí jej povrch šupinatý. Ideálna koncentrácia predstavuje podľa odborníkov 60 % síranu bárnatého v akrylovom médiu. Vedci stihli najbelšiu farbu otestovať už aj v teréne a ukázalo sa, že efektívna je nielen v lete, svoje vlastnosti si uchováva aj počas zimného obdobia. Navyše, farbu je možné produkovať aj komerčne.