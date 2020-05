Vedci vytvorili dezinfekciu, ktorá dokáže ochrániť povrchy pred koronavírusom až na 90 dní

V čase nástupu pandémie nového koronavírusu mnohí ľudia zháňali dezinfekčné prostriedky a bol to nedostatkový tovar. Každý chcel byť chránený pred možným ochorením. Aj dnes si na ruky nanášame dezinfekciu aj niekoľkokrát za deň, najmä keď ideme do obchodu alebo sa dotýkame povrchov, ktorých sa predtým mohol držať niekto iný.

Časté nanášanie si dezinfekcie na ruky pre nás však nie je najideálnejšie riešenie. Vedci z Honkongskej univerzity ale prišli s revolučným riešením. Vytvorili dezinfekčnú látku, ktorá sa aktivuje teplom, napríklad dotykom ruky a na povrchu vydrží až 90 dní. Takáto látka by výrazne dokázala znížiť riziko prenosu infekcií. Informuje o tom portál Interesting engineering.

MAP-1

Vedci vyvinuli viacúrovňový antimikrobionálny polymér (Multilevel Antimicrobial Polymer), ktorý by sa nanášal na povrchy. Skvelou novinkou je, že novinka dokáže ochrániť aj pred vírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19. Je tiež účinný proti baktériám či proti ťažko likvidovateľným spórom. Podľa tlačovej správy HKUST dokáže inaktivovať až 99,9 % infekčných vírusov ako sú osýpky, rubeola či mumps.

MAP-1 testovali v rámci dvoch štúdií v nemocnici v Kownloone, v domove pre seniorov a v objekte vodárne a kanalizácie.

„Výsledky sú veľmi povzbudivé. Celkový počet baktérií na záclonách sa znížil o viac ako 99 % a na bielizni o 95,8 %,“ povedal profesor katedry chemického a biologického inžinierstva Yeung King Lun.

Revolučná funkčnosť

Problémom klasických dezinfekcií na báze alkoholu je, že akonáhle sa alkohol odparí, strácajú svoju účinnosť. MAP-1 je však aktivovaný akýmkoľvek zdrojom tepla, napríklad pri dotyku rukou či dokonca kvapkami potu. Po aktivácii uvoľní svoj dezinfekčný účinok.

MAP-1 je netoxický a bezpečný pre pokožku ako aj pre životné prostredie. Je preto možné, že by sa pridával do ručných dezinfekcií, ale mohol by sa nachádzať aj na náteroch, filtroch na čistenie vzduchu či vody, ale aj na odevoch či ochranných rúškach.