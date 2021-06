Vedci vynašli poriadne bizarný a kontroverzný spôsob chudnutia. Prístroj vám zabráni v otváraní úst

Vedci z Nového Zélandu a Spojeného kráľovstva spojili svoje sily, aby vymysleli poriadne bizarný prístroj. Ten človeku zabráni v otváraní úst a tým pádom v prijímaní potravy. Informuje portál Sky News.

Ako ho vedci opisujú, ide o mimoriadne inovatívny a prelomový prístroj. Pomocou neho otvoríte svoju čeľusť len na 2 milimetre, čo vám znemožní vyjedať chladničku. Na rozprávanie a pitie by však takéto otvorenie malo stačiť. Celé to funguje na základe veľmi silných magnetov.

O vývoj sa postarali univerzity v Otagu a meste Leeds. Na svojom Twitteri to opisujú ako vôbec prvý prístroj na zníženie váhy a boj proti globálnej epidémii obezity. Na hornú a dolnú čeľusť sa pripevnia magnety, ktoré sú mimoriadne silné. Sedem žien si už tento vynález vyskúšalo a podstúpili takzvanú tekutú diétu.

Otago and UK researchers have developed a world-first weight-loss device to help fight the global obesity epidemic: an intra-oral device that restricts a person to a liquid diet. Read more: https://t.co/eLhXwipiqs pic.twitter.com/Of6v3uvVbX

— University of Otago (@otago) June 28, 2021