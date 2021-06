Vedci sú si istí: Zem zasahujú katastrofy v pravidelných intervaloch, ďalšie môžeme zvrátiť

Naša planéta si toho za posledné desiatky rokov odskákala pomerne dosť. Ľudstvo aktuálne bojuje nielen s koronavírusom, ale aj s klimatickým zmenami, o ktorých vedci hovoria ako o nezvrátiteľnom zániku všetkého života na Zemi. Ak sa ale pozrieme ešte viac do minulosti, povedzme do obdobia posledných 260 miliónov rokov, zistíme, že naša planéta toho zažila ešte viac a niektoré udalosti mali doslova katastrofické následky. Kedy sa to všetko opäť zopakuje?

Tak ako všetko živé na našej planéte, aj samotná Zem má určitý opakujúci sa cyklus, ktorý sa deje niekde v jej vnútri. Odborníci toto všetko nazývajú „srdcový rytmus“. Za 260 miliónov rokov Zem obývali dinosaury, superkontinent Pangea sa rozdelil na menšie kontinenty a ostrovy, ktoré dnes máme možnosť poznať, sa sformovali z rôznych činností a úplne zmenili svet, v ktorom žijeme.

Zem sa ale aj napriek všetkým katastrofám drží a nová štúdia prastarých geologických udalostí naznačuje, že naša planéta skutočne má pomalý a stabilný „srdcový rytmus“ geologickej aktivity, ktorý sa opakuje každých zhruba 27 miliónov rokov, píše web Science Alert.

Ešte máme čas, potom sa niečo stane

Tento “pulz”, ako o ňom vedci v štúdii hovoria, tvoria rôzne geologické udalosti – od sopečných činností, cez hromadné vymieranie druhov, posuvy platní až po stúpanie hladiny morí. Je však neuveriteľne pomalý. Ako sa vedcom podarilo zistiť, trvá celkovo 27,5 milióna rokov. Vďaka novému výskumu tak vieme, že má ľudstvo ešte zhruba ďalších 20 miliónov rokov, kým sa ďalší „pulz“ zopakuje a na Zemi nastane niečo nečakané a s najväčšou pravdepodobnosťou aj katastrofické.

„Mnoho geológov je presvedčených, že geologické udalosti sú v priebehu času náhodné. Naša štúdia však poskytuje jednoznačné štatistické dôkazy o spoločnom cykle, čo naznačuje, že tieto udalosti spolu súvisa a rozhodne náhodné nie sú,“ uviedol hlavný autor štúdie Michael Rampino, geológ z Newyorskej univerzity.

Na Zemi sa to neustále opakuje

Tím vedcov novú analýzu uskutočnil na základe podrobného skúmania geologických udalostí za posledných 260 miliónov rokov. Zistili, že hneď niekoľko období bolo na Zemi mimoriadne ťažkých a hektických, čo sa udalostí týka. Viac ako osem takýchto svet meniacich udalostí sa zoskupilo do geologicky malých časových rozpätí, čo vytvorilo katastrofický „pulz“. Medzi tieto patria napríklad udalosti vymierania druhov v mori i mimo neho, významné oceánsko-anoxické udalosti, kontinentálne erupcie, kolísanie hladín morí a podobne, píše tím vo svojej odbornej práci.

„Naše výsledky naznačujú, že medzi globálnymi geologickými udalostťami vo všeobecnosti existuje korelácia a zdá sa, že prichádzajú v opakujúcich sa cykloch každý 27,5 milióna rokov,“ vysvetlil Rampino.

Celý cyklus podľa vedcov najskôr trval dlhšie

Samozrejme, pre vedcov nejde o nové poznatky. Doposiaľ si ale mysleli, že celý cyklus je podstatne dlhší a opakuje sa každých 26,2 miliónov až 30,6 miliónov rokov. Zdá sa teda, že toto opakovanie sa geologických udalostí je skutočné a dlhodobé. Čo však vedcov trápi, je to, že nevedia, čo je ich základnou príčinou. A za tou môže byť skutočne čokoľvek.

Vedci sa preto teraz budú snažiť prísť na to, čo by mohlo tieto opakujúce sa udalosti spôsobovať, aby im vedeli v budúcnosti predísť. Aktuálne sa totiž vedú ohľadom tohto len dohady. Niektorí tvrdia, že za to môže tajomná a bájna planéta X, či údery komét a iných vesmírnych telies. Celé to ale bude mať zrejme hlbší význam a tieto udalosti budú skôr spôsobovať procesy vo vnútri telesa.