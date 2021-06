Tínedžeri nepochopili vedeckú štúdiu: Začali vo veľkom piť vývar zo šalátu, myslia si, že ich okamžite uspí

Internet je miestom, kde možno nájsť množstvo užitočných vecí. Napríklad vedecké štúdie, ktoré mnohé dokazujú aj vyvracajú. Je ale pozoruhodné, keď o vedecké štúdie prejavujú záujem aj mladšie ročníky, pretože tak dávajú na vedomie, že ich život nie je len o sociálnych sieťach, ale uznávajú aj iné hodnoty. Problém však nastáva, keď si vedecké štúdie vysvetlia zle a potom sa neštítia tým chváliť aj na sociálnych sieťach.

Sociálnu sieť TikTok zaplavila vlna videí, v ktorých teenageri skúšajú zaručený spôsob ako okamžite zaspať. Veľmi jednoducho im k tomu má dopomôcť nová virálna výzva, ktorá spočíva v pití vývaru z hlávkového šalátu. Na tom nie je nič neškodné, akurát mládež je ovplyvnená dezinformáciou, že tento vývar im pomôže zaspať, a to okamžite. O zlej interpretácii dávnejšej štúdie píše web IFLScience.

Teenagerov vraj uspal šalát zaliaty vriacou vodou

Šalátový vývar alebo šalátová voda vás okamžite uspí, tvrdí vo videách na TikToku množstvo mladých ľudí, ktorí podľahli pomerne zvláštnej výzve. Hromadne sa začali nakrúcať, ako skúšajú nový spôsob privodenia si okamžitého spánku. Odvolávajú sa pritom na mnohých ostatných, ktorým sa to podarilo a na vedeckú štúdiu, ktorá má ich tvrdenia dokazovať.

Recept na túto „pochúťku“ je veľmi jednoduchý: stačí vziať trošku listov z hlávkového šalátu, dať ich do šálky a zaliať vriacou vodou z rýchlovarnej kanvice. Ako mnohí teenageri vytušili, samotný zaliaty šalát nemá príliš vábivú chuť, a tak si niektorí tento recept vylepšili a pridali do horúcej šalátovej vody aspoň zopár lístkov čerstvej mäty. No a potom sa, samozrejme, keďže na TikToku sa zbiera sláva, pochválili, že tento „zázračný všehodžús“ naozaj funguje a oni zaspali rýchlosťou blesku.

Zrejme ale nikoho neprekvapí, že niečo také nefunguje a väčšina z tých, čo tento recept vyskúšali, nezaspali vôbec.

Dá sa to, no má to niekoľko háčikov

Celé to totiž stojí a padá na štúdii ešte z roku 2017, kde vedci skúmali účinky šalátu na spánok laboratórnych myší. Áno, vedcom sa myši takýmto spôsobom podarilo skutočne uspať, avšak má to niekoľko háčikov.

Ako IFLScience vysvetľuje, vedci vtedy použili okrem iného aj sedatívny pentobarbital sodný a zároveň aj extrakty z listov a semien niekoľkých druhov šalátov. Urobili tak preto, aby otestovali, že extrakty zlepšujú nástup a trvanie sedatívneho spánku.

Vedcom sa skutočne podarilo zistiť, že výťažky z listov a semien zeleného rímskeho šalátu u myší zrýchlili nástup spánku a aj jeho trvanie, avšak muselo im byť podané aj sedatívum. Čiže áno, za pomoci šalátu možno skutočne zrýchliť zaspávanie, pretože keď vedci znížili množstvá extraktov, myši zaspávali a spali kratšie kvôli nízkemu obsahu laktulcínu, teda látky, ktorá sa v šalátoch nachádza.

Uspalo ich placebo

Známy vedecký portál ale zároveň dodáva, že milovníci výziev na TikToku zrejme (a teda vôbec) neužili potrebné množstvo šalátu. Vedci myšiam podávali dávky buď s 80 mg/kg alebo 160 mg/kg extraktu, plus tiež k tomu boli prítomné aj spomínané sedatíva. Ak by chceli takýmto spôsobom uspať človeka s priemernou váhou 62 kilogramov, použitých by muselo byť 4,96 alebo 9,92 g/kg, aby bol dosiahnutý rovnaký účinok.

Zároveň, ďalšia chyba, ktorej sa teenageri vo videách na sociálnej sieti dopustili, bola tá, že vedci extrakt pripravovali z etanolu, aby bolo možné z listov a semien vyextrahovať viac laktulcínu.

Záver teda zostáva jasný – ak sa nejakému človeku niekedy podarilo zaspať len za pomoci zaliateho šalátu, bol to zrejme len dôsledok placebo efektu.