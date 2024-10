Muž si chcel zrenovovať pivnicu: Počas opráv v nej našiel niečo neuveriteľné, prekvapilo to aj odborníkov

Z času na čas nájdu ľudia pri renovácii svojich domov rôzne zaujímavosti. Niektorí nájdu odkaz od predchádzajúcich majiteľov, alebo možno zabudnutý majetok. Majiteľ domu neďaleko Paríža ale našiel pohrebisko staré približne 1700 rokov.

Článok pokračuje pod videom ↓

Prekvapivý nález v pivnici

Ako informuje Live Science, muž počas renovácií pivnice svojho domu neďaleko Paríža nečakane natrafil na ľudské pozostatky. Najprv našiel jednu kostru, postupne sa ale podarilo odhaliť pozostatky desiatok ďalších ľudí. Šokujúce bolo zistenie, že ľudia tu boli pochovaní pred 1700 rokmi. Najstarší nález pochádza z čias tretieho storočia nášho letopočtu. Podarilo sa tiež objaviť 10 sarkofágov z obdobia rokov 476 až 750.

Najnovšie nálezy pochádzajú z čias 10. storočia, odhaduje sa, že pohrebisko bolo aktívne používané približne 700 rokov. Archeológovia zo spoločnosti Archeodunum sa pôvodne domnievali, že ide o ranostredoveký cintorín, keďže na tomto mieste stála kaplnka zo 7. storočia. Niektoré nálezy sú ale ešte staršie.

Vedci dúfajú, že získajú viac informácií

Archeológovia zatiaľ objavili 38 hrobov na ploche štyroch miestností s rozlohou 52 štvorcových metrov. Dom vo štvrti Montconseil v obci Corbeil-Essonnes na južnom predmestí Paríža bol pravdepodobne postavený na mieste stredovekej kaplnky Notre-Dame-des-Champs. Tá bola údajne postavená nad ešte starším pohanským chrámom. V blízkosti tejto lokality sa už predtým našli ranostredoveké hroby, no po kaplnke alebo chráme sa nenašli žiadne stopy.

Podobné sarkofágy, ako sa našli pod mužovým domom, sú často zdobené a neraz boli do nich ukladané pozostatky viacerých ľudí. Tieto ale obsahovali len jedno telo a boli bez zdobenia. Kostrové pozostatky budú vedci ešte analyzovať v laboratóriu. Dúfajú, že o nich zistia čo najviac. Chceli by vedieť, akého veku a pohlavia boli pochované osoby, ale aj to, aký bol ich zdravotný stav, sociálny status a čo zapríčinilo ich úmrtie.