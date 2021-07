Vedci prišli na novú superschopnosť. Takto dokážu ženy zistiť, či má muž záujem o sex na jednu noc

V najnovšej štúdii sa vedcom podarilo odhaliť, že ženám stačí pozrieť sa na mužovu tvár jediný raz, aby zistili, či má záujem o sex na jednu noc alebo o dlhodobý záväzok. Ako je to možné?

Ženám stačí jediný pohľad do tváre muža

Zdá sa, že mužská tvár toho vypovie omnoho viac, ako by ste sa možno nazdávali. Ako informuje nová štúdia publikovaná v časopise Evolution and Human Behavior, ženy dokážu na základe čŕt tváre odhadnúť, aký je postoj muža k jednorazovému sexu a k dlhodobým záväzkom. Odborníci sa nazdávajú, že je to zvláštny evolučný pozostatok, ktorý umožňoval ženám nájsť si zdravého, silného a plodného partnera na splodenie potomstva, píše portál Psypost.

Ak by bola táto teória pravdivá, znamenalo by to, že na ľudskom tele a na tvári sa skutočne nachádzajú nápovedy, akési záchytné body, ktoré odrážajú rôzne fyziologické a psychologické aspekty. A ak existujú takéto záchytné body, musí v mozgu existovať mechanizmus, ktorý ich dokáže identifikovať a správne dešifrovať.

Podľa odborníkov je to mimoriadne užitočná schopnosť, ak niekto dokáže takýmto spôsobom odhadnúť, o čo má opačné pohlavie vlastne záujem. Aby vedci zistili, ako to teda je, vytvorili experiment, ktorého sa zúčastnilo 103 ľudí. Ich tváre boli odfotografované a následne ich vedci požiadali, aby podrobili fotografie sociosexuálnemu hodnoteniu. To znamená, že mali hodnotiť, do akej miery je človek na fotografii ochotný užiť si sex na jednu noc.

Nesúďte knihu podľa obalu

Výsledky ukázali, že ochotu (resp. neochotu) investovať čas a energiu do dlhodobého vzťahu dokážu vyčítať ženy z tváre mužov pomerne spoľahlivo, neplatí to však naopak. Žena sa tak na základe svojich potrieb a preferencií podvedome rozhoduje, či s daným mužom chce mať niečo spoločné alebo nie.

Ani si to neuvedomujeme, no už pri jedinom pohľade na človeka získavame obrovské množstvo informácií. Niektoré hodnotenia sú presné viac, iné zas menej. Napríklad, pri pohľade na tvár človeka dokážeme s 99 % istotou zistiť, či je tvár ženská alebo mužská. Dokážeme to aj v prípade, ak nevidíme vlasy, šperky, ochlpenie tváre či make-up. Do istej miery dokážeme pri pohľade na tvár odhadnúť aj osobnostné črty, je to však omnoho náročnejšie a je menej pravdepodobné, že odhad bude správny.

Problém predstavuje fakt, že odborníci zatiaľ nerozumejú psychologickým procesom, ktoré sa za tým ukrývajú. Čo sa týka hodnotenia opačného pohlavia, nazdávajú sa, že to môže súvisieť s hladinou testosterónu v tele. Vedci však dodávajú, že by sme sa na toto hodnotenie nemali celkom spoliehať. Veď sa predsa hovorí, že by sme nemali súdiť knihu podľa obalu. Dôležité je s ľuďmi aj komunikovať a všímať si ich správanie.