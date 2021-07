Chcete mať pocit, že vaša dovolenka trvá dlhšie? Vyskúšajte tento psychologický trik, ktorý vždy funguje

Či už máme za sebou predĺžený víkend alebo 10-dňovú dovolenku niekde v zahraničí, zvyčajne sa nám zdá, že to všetko zbehlo príliš rýchlo. Podľa odborníkov však existuje psychologický trik, vďaka ktorému budete mať pocit, že vaša dovolenka trvá predsa len o niečo dlhšie.

Ako dlho trvá dovolenka?

Už niekoľko mesiacov pred prázdninami pomaly odpočítavame dni do letnej dovolenky. Občas sa zdá, že obdobie čakania je nekonečné. Keď však konečne príde dovolenka, zbehne to akosi prirýchlo, akoby človek len luskol prstami. Ako informuje článok publikovaný v časopise Journal of Consumer Psychology, viac ako polovici ľudí, ktorých sa vedci na dovolenky pýtali, sa zdá, že im voľné dni ubehnú príliš rýchlo.

Takéto zmýšľanie však podľa portálu Science Alert mení celú našu dovolenku. Napríklad, ak máme pocit, že to zbehne prirýchlo, je menej pravdepodobné, že si naplánujeme aktivity navyše. Na druhej strane narastá pravdepodobnosť, že minieme peniaze na drahé zbytočnosti. Napríklad, sadneme si na večeru do tej najdrahšej reštaurácie, pretože máme pocit, že toho z dovolenky musíme vyťažiť čo najviac.

Ak sa na niečo tešíme, chceme, aby tá udalosť nastala čo najskôr a aby trvala tak dlho, ako je to len možné. Napríklad také Vianoce. Keďže je však v Amerike populárnym sviatkom aj Deň vďakyvzdania, pozreli sa vedci práve na tento deň. Takmer každý ho totiž oslavuje, nie každý sa naň však teší. Podobne je to u nás napríklad aj s veľkonočnými sviatkami. Kým niektorí ľudia sa tešia na tradície, dobré jedlo či rodinné stretnutia, iní sa desia nezhôd a stresu z vyvárania či z veľkého upratovania.

Keď sa bavíme, zbehne to prirýchlo

Ešte v roku 2019 sa preto vedci krátko pred Vďakyvzdaním 510 ľudí pýtali, či sa na sviatky tešia. Následne chceli vedieť, či majú pocit, že sú sviatky ešte ďaleko a či sa im zdá, že potrvajú dostatočne dlho. Každý z účastníkov tieto otázky hodnotil tak, že umiestnil svoju odpoveď na škále od 0 do 100, pričom 0 znamenala, že sviatky potrvajú veľmi krátko a 100 znamenala, že potrvajú veľmi dlho. Snáď nikoho neprekvapí, že čím viac sa ľudia na sviatky tešili, tým viac sa im zdalo, že potrvajú príliš krátko.

Skutočne teda platí, že čím viac sa bavíme, tým rýchlejšie nám čas uteká, píše časopis Psychological Science. Neraz preto predpokladáme, že to platí aj naopak. Ak nám čas uteká rýchlo, zrejme je to preto, lebo sa práve venujeme príjemnej činnosti. Automaticky preto dovolenku vnímame ako obdobie, ktoré zbehne príliš rýchlo. Ak skombinujeme fakt, že čas do prázdnin sa vlečie a čas počas prázdnin zbehne prirýchlo, môže sa nám zdať, akoby sme žiadne prázdniny vlastne ani nemali.

Pripomínajte si, koľko dní vaša dovolenka potrvá

Aby vedci túto domnienku potvrdili, vykonali ešte jeden experiment. Jeho účastníci si mali predstaviť, že majú pred sebou zábavný, alebo naopak príšerný víkendový výlet. Výsledky boli rovnaké ako v prípade Vďakyvzdania. Zaujímavé však je, že ak sa vedci pýtali len na to, ako dlho pocitovo výlet potrvá, no nepýtali sa, koľko času ešte do výletu ostáva, situácia sa zmenila. Ak neuvažujeme nad tým, koľko času ešte do prázdnin ostáva, menej nás trápi pocit, že budú trvať prikrátko.

Vedci zdôrazňujú, že často sa riadime subjektívnym, teda pocitovým vnímaním času, zabúdame však na jeho objektívne hodnotenie. Keď sa teda tešíme na prázdniny, je dôležité, aby sme si pripomínali, koľko dní potrvajú v skutočnosti. Vyhneme sa tak nepríjemnému pocitu a bude viac pravdepodobné, že tie dni naplníme zmysluplnými zážitkami.