Vedci odhalili, ako dosiahli historický míľnik v jadrovej fúzii. Použili 192 laserov a guľôčku tenšiu ako vlas

Aj keď je stále získanie využiteľnej energie z jadrovej fúzie hudbou ďalekej budúcnosti, blížime sa k nej míľovými krokmi. Dokazuje to aj experiment jadrových fyzikov z Lawrence Livermore National Laboratory v severnej Kalifornii, kde sa podarilo vytvoriť pomocou fúzie až 1,3 megajoula energie v priebehu zlomku sekundy.

Aj keď tento experiment bol prezentovaný ako to, že sa im podarilo vytvoriť viac energie, než do systému vložili, žiaľ, nebolo to tak. Aj tak ide o veľký prelom, keďže spotrebovali približne iba o tretinu viac energie, ako vytvorili. Pre laika to síce neznie ako veľký úspech, v porovnaní s inými experimentmi je to aj 25-násobné zlepšenie.

Najvýkonnejší laserový systém

Ako píše Science Alert, vedci teraz v dvoch nových dokumentoch publikovaných v Nature Physics a v Nature opisujú úspech svojej práce a precízne inžinierstvo pri vývoji malej palivovej kapsule, ktorá bola umiestnená do srdca najvýkonnejšieho laserového systému na svete, ktorý vykonáva fúzne experimenty.

Spomínaná palivová kapsula bola miniatúrna guľôčka ktorá mala v priemere približne jeden milimeter. Započatá fúzna reakcia síce trvala iba zlomok sekundy, no vyprodukovala také množstvo energie, ktoré je možné prirovnať k asi 10 % slnečnej energie, ktorá dopadne na zemský povrch v jednom momente.

Úspech vďaka prepracovanému procesu

Vedci uviedli, že také množstvo energie sa im podarilo vyprodukovať preto, že samotný proces fúzie zahrial zostávajúce palivo na plazmu dostatočne horúcu na to, aby umožnila ďalšiu fúznu reakciu.

Dve nové štúdie opisujú, že úspech dosiahli pomocou starostlivého tvarovania palivovej kapsuly. Ide o malú guľovitú škrupinku z polykarbonátového diamantu, ktorá obklopovala pelety, v ktorej boli malé valce ochudobného uránu vystlané zlatom, v ktorých sa nachádzalo palivo – izotopy vodíka.

Na guľôčku potom namierili 192 laserov ktoré spôsobili, že palivová kapsula implodovala. Hoci bude potrebných ešte veľa výskumov, kým bude možné použiť inerciálnu fúziu ako zdroj energie, tento pokus nás posúva dopredu.

Tento pokus tiež môže pomôcť aj iným fúznym zariadeniam – tokamakom, kde sa dosahuje fúzna reakcia iným spôsobom.