Vedci objavili protilátku so silným neutralizačným účinkom voči covidu. Má nezvyčajnú genetickú štruktúru

Vedci objavili špecifickú protilátku, ktorá by podľa nich mohla mať silný neutralizačný účinok na viacero známych variantov koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom v stredu spravodajská televízia Sky News.

Výskumníci zo Zdravotného centra Vanderbiltovej univerzity v americkom štáte Tennessee objavili skupinu špecifických protilátok v tele 45-ročného muža, ktorý sa tri mesiace predtým zotavil z ochorenia COVID-19. Protilátky vedci izolovali pomocou technológie sekvenovania.

Jedna z týchto protilátok, označená ako 54042-4, ukázala silný neutralizačný efekt proti koronavírusu vrátane jeho variantov delta a alfa.

