Vedci objavili peptidový reťazec, ktorý dokáže zastaviť koronavírus. Nedovolí mu vstúpiť do ľudskej bunky

Diskutovalo sa už o niekoľkých možnostiach, ktoré by mohli v boji proti pandémii pomôcť. Vedci napríklad testovali účinnosť liekov proti HIV či malárii v snahe koronavírus zastaviť. Vedci z MIT prichádzajú s novým riešením, pomôcť by mohol peptidový reťazec, ktorý nedovolí koronavírusu vstúpiť do ľudskej bunky.

Ako informuje portál Medical Express, základom budúceho lieku, ktorý by mohol spomaliť šírenie koronavírusu, je krátky bielkovinový reťazec, teda peptid. Ten napodobňuje funkciu bielkoviny, ktorá sa nachádza na povrchu ľudskej bunky. Peptid sa prichytí na virálny proteín, ktorý koronavírusu umožňuje preniknúť do ľudskej bunky a vstup znemožní. Predbežná štúdia bola publikovaná prostredníctvom portálu bioRxiv, pričom vedci informujú, že vzorky peptidu už boli odoslané do ďalších laboratórií, aby bolo možné vykonať výskum na ľudských bunkách.

Peptidové lieky môžu byť produkované vo veľkom množstve

Vedci na tomto projekte začali pracovať ešte začiatkom marca, tesne po tom, ako čínski vedci publikovali štruktúru tŕňov, ktoré sa na povrchu koronavírusu nachádzajú, ako aj štúdiu receptorov ľudských buniek, na ktoré sa koronavírus prichytáva. Ďalší výskum by mal postupovať rýchlo, vzhľadom na to, že vybavenie MIT umožňuje vedcom vygenerovať kompletné peptidové molekuly s 50 aminokyselinami už v priebehu menej ako hodiny. Syntetizovať dokážu vedci aj reťazec s 12 aminokyselinami, vďaka čomu môžu merať, akou silou k sebe môžu dve peptidové molekuly priľnúť.

Ukázalo sa, že dlhší peptidový reťazec priľne ľahšie, ako ten krátky. Vedci v súčasnosti pracujú na vyše 100 rôznych variantoch peptidu a hľadajú ten, ktorý bude v ľudskom tele najstabilnejší. Aj keď na lieku proti koronavírusu pracuje mnoho vedeckých tímov, len máloktoré sa venujú práve riešeniam na peptidovej báze. Veľkou výhodou tejto metódy pritom je fakt, že liečivá by bolo možné ľahko produkovať vo veľkých množstvách. Na druhej strane, nevýhodu predstavuje fakt, že peptidové lieky zvyčajne nie je možné podať orálne a liek by musel byť administrovaný injekčne. Okrem toho, lieky budú musieť byť modifikované tak, aby sa v krvnom obehu udržali dostatočne dlho.