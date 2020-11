Vedci našli metódu, ako rýchlejšie „vyliečiť“ človeka z opitosti

Pijeme, aby sme niečo oslávili, zapíjame smútok, pripíjame si na narodeniny alebo len tak, lebo je piatok. Aj keď však malé množstvo alkoholu škodiť nemusí, ročne na následky intoxikácie zomrú milióny ľudí. Lekári preto prišli s metódou, ktorá alkohol z tela dostane rýchlejšie.

Ako informuje Svetová zdravotnícka organizácia, ročne zomrú na následky nadmerného užívania alkoholu 3 milióny ľudí. Alkohol zasahuje do fungovania každého ľudského orgánu, ovplyvňuje mozog, cirkuláciu krvi a vplýva dokonca aj na rast nechtov. V prípade, ak hladina alkoholu v krvi presiahne hranicu, ktorú dokáže telo tolerovať, môže dôjsť k vážnemu, až k smrteľnému poškodeniu orgánov, píše portál Phys. Vedci sa preto už nejaký ten čas zaoberajú otázkou, ako pôsobenie alkoholu zvrátiť a ako ho čo najefektívnejšie dostať z organizmu.

Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Scientific Reports, tím vedcov na čele s anesteziológom a vedcom Josephom Fisherom, objavil metódu, vďaka ktorej bude možné zachrániť život množstvu pacientov s akútnou intoxikáciou. Metóda však bude časom užitočná aj v prípade, ak ste to v piatok večer jednoducho prehnali a potrebujete vytriezvieť. Za bežných okolností až 90 % alkoholu z tela postupne odstráni pečeň, avšak tempo, akým tento orgán pracuje, nie je možné umelo zvýšiť. Navyše, pomôcť môže dialýza, okrem toho však neexistuje spôsob, ako rýchlo odstrániť alkohol z krvi.

Alkohol z krvi pomôže dostať dýchanie

Práve kvôli tomu môžu lekári pacientom s ťažkou intoxikáciou neraz pomôcť len podpornou liečbou, ako je napríklad podanie kyslíka, intravenózne podanie tekutín či podanie liekov, ktoré zmiernia nepríjemné príznaky. Fisher a jeho tím sa vo svojom výskume zamerali práve na dýchanie a na to, ako prinútiť pľúca, aby počas výdychu vylučovali alkohol. Čím je totiž dýchanie prudšie, tým viac alkoholu sa vylúči. Výskum ukázal, že ak intoxikovaný pacient hyperventiluje, teda dýcha rýchlo a zhlboka, vylúči sa alkohol z krvi až trikrát rýchlejšie ako v prípade, keď sa organizmus spolieha len na pečeň.

Vedci však upozorňujú, že to nie je také jednoduché, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Už po dvoch minútach hyperventilácie sa vám totiž môže začať točiť hlava a môžete omdlieť. Počas hyperventilácie človek vydychuje oxid uhličitý a spolu s ním aj alkohol. Úbytok tohto plynu v krvi spôsobuje, že sa nám točí hlava, stŕpnu nám končatiny a máme pocit, že omdlieme. Fisher a jeho tím však vytvorili zariadenie, ktoré do tela dostane potrebné množstvo oxidu uhličitého tak, aby sa aj pri hyperventilácii v krvi udržala optimálna hladina.

Ide o zariadenie, ktoré je veľké asi ako obyčajný kufrík na dokumenty a je konštrukčne, ale aj finančne úplne nenáročné. Zrejme však ešte chvíľu potrvá, kým sa stane bežnou súčasťou našich životov. Ak to však v piatok večer preženiete s alkoholom, niekoľko hlbokých nádychov a výdychov vám neuškodí, pozor však na to, aby sa vám nezatočila hlava.