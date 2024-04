Vďaka špeciálnej kalkulačke zistíte, ako veľmi znehodnotila inflácia vaše úspory. Možno ste prišli o tisícky eur

Inflácia, ktorej vysokému rastu sme v uplynulých mesiacoh čelili, znehodnocuje naše peniaze. Za sumu, ktorú sme si odložili pred rokom, dnes kúpime oveľa menej tovarov a služieb.

Portál Finsider pripravil kalkulačku, pomocou ktorej si viete vypočítať, ako sa znehodnocujú úspory už od roku 1991. Zistíte, akú sumu by ste potrebovali dnes na to, aby ste si kúpili rovnaké množstvo tovarov a služieb ako kedysi.

Portál uvádza aj príklad, za 1 000 eur ste si v roku 1991 mohli kúpiť rovnaké množstvo tovarov a služieb, ako dnes za 6 000 eur. Ak mal niekto túto sumu pred štyrmi rokmi, tak dnes by potreboval 1 331 eur.

Vďaka kalkulačke si môžete tiež porovnať, či „zhodnotenie v banke alebo výnos vašej investície stačí pokryť infláciu,“ píše Finsider. Ak ste napríklad v roku 2014 investovali 10-tisíc eur a každý rok ste zarobili 5 percent, teraz máte celkovo 16 470 eur. Na to, aby ste si mohli dovoliť za 10-tisíc eur kúpiť to, čo v roku 2014, by ste dnes potrebovali už 14 351 eur, čiže investícia porazila infláciu.