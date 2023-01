Väzni čakajúci na trest smrti podali žalobu na štát: Na samotke v úplnej izolácii trávia aj desaťročia

Hromadnú žalobu podalo celkovo 185 väzňov. Tvrdia, že väzenské orgány udeľujú tresty, ktoré sú príliš kruté, neľudské a sú porušením ústavných práv. OSN hovorí o mučení.

Na samotke trávia niektorí aj desaťročia

Ako informuje The Guardian, 185 väzňov, ktorí čakajú na výkon trestu smrti, podalo žalobu na štát. Sťažujú sa, že sú neustále držaní na samotke, niekedy aj viac ako 20 rokov. Podľa nich je to neprimerane krutý trest a dochádza k porušovaniu ich práv.

Väzni sú podľa žaloby držaní v neprijateľných podmienkach. Až 80 % väzňov čakajúcich na výkon trestu smrti strávi na samotke viac ako 10 rokov. Nájdu sa aj väzni, ktorí sú na samotke zatvorení bez prestávky už viac ako 23 rokov. Podmienky v cele smrti sú údajne najbrutálnejšie v celej krajine, väzni trest prirovnávajú k mučeniu.

Reálne riziko sa nevyhodnocuje

Nie je to prvýkrát, čo Texas čelí kritike za to, že väzňov roky drží na samotke. Celkovo ich v izolovaných celách žije až 3 000. Desiatky väzňov z bežnej populácie proti krutým trestom samotkou protestujú hladovkou. Niektorí sa totiž v izolovanej cele ocitnú preto, lebo by mohli mať niečo spoločné s gangmi za mrežami. Údajne ale nikto nevyhodnocuje, či reálne predstavujú pre seba a pre ostatných väzňov riziko.

Texas okrem toho patrí aj k štátom, ktorý s obľubou využíva trest smrti. Od roku 1976, kedy bol trest smrti zavedený opätovne, bolo popravených 575 mužov, ale aj žien, informuje Death Penalty Information Center.

Viaceré výskumy pritom preukázali, že stačí stráviť v izolácii 15 dní na to, aby človek utrpel nenapraviteľnú psychickú, ale aj fyzickú ujmu. Aj OSN uznáva, že dlhodobé vystavovanie ľudí izolácii je formou mučenia. Napriek tomu v houstonskom zariadení, kde na výkon trestu čakajú muži odsúdení na smrť, sú všetci držaní na samotkách už od roku 1999.

Trpia halucináciami a nočnými morami

Štatistiky ukazujú, že v priemere sú väzni držaní izolovaní v malej cele 17 rokov a 7 mesiacov, kým ich napokon popravia. Nemajú prístup k riadnej lekárskej starostlivosti, k právnemu poradenstvu ani k ničomu, čo by ich akýmkoľvek spôsobom zamestnalo.

Väzni spia, jedia a žijú väčšinu času osamote v malom uzavretom priestore. Celu opúšťajú väčšinou len raz denne, kedy môžu krátky čas venovať cvičeniu v betónovej klietke. Štyria väzni odsúdení na trest smrti za vraždu, sa rozhodli zverejniť svoje mená. Každý z nich má za sebou na samotke už 7 až 22 rokov.

Všetci udávajú, že na sebe pociťujú negatívny vplyv samotky. Trpia úzkosťou, záchvatmi paniky, halucináciami, záchvatmi zúrivosti, výkyvmi nálad a majú aj nočné mory.