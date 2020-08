Varili ho už Sumeri. Vedci objavili recept na pivo starý 5 000 rokov, ide o najstarší dokument svojho druhu

Dôkazom je hlinená tabuľka s receptom na pivo stará 5 000 rokov. Ide zároveň o najstarší známy dokument so zachovaným podpisom.

Tabuľku kúpil zberateľ do súkromnej zbierky

Ako informuje portál Ancient Origins, tabuľa s receptom na výrobu piva pochádza približne z roku 3 100 pred Kristom, píše portál All That Is Interesting. Tabuľa bola vyrobená v Uruku (v súčasnom Iraku), antickom mezopotámskom meste. Má rozmery 7,6cm x 7,6cm a až na niekoľko prasklín je v prekvapivo dobrom stave.

V súčasnosti sa tabuľka nachádza v zbierke amerického zberateľa, ktorý ju v londýnskej aukcii Bloomsbury Auctions zakúpil za takmer 193 000 eur. Predtým bola tabuľka súčasťou švajčiarskej zbierky tabúľ a rukopisov Schøyen Collection.

Tabuľka je vzácna nielen preto, že obsahuje detailný opis výroby piva, ale aj preto, že ide zároveň o najstarší dokument, na ktorom sa zároveň nachádza podpis. Symboly, ktoré sa nachádzajú v ľavom hornom rohu sa dajú preložiť ako „KU“ a „SIM“, pričom odborníci sa domnievajú, že malo ísť o meno „KUSHIM“. Kushim bol pravdepodobne úradník, ktorý tabuľku s receptom vytvoril pre administratívne účely.

This 5,000-Year-Old Sumerian Beer Receipt Features History’s First Known Signaturehttps://t.co/qBo3tYcJi8 via @ATInteresting pic.twitter.com/MQbh4ZhGqC — PBH Network (@PBHNetwork) August 19, 2020

Podľa ďalších teórií však Kushim nemusí byť jednotlivec, ale nejaká agentúra. Rovnaké symboly boli nájdené aj na 17 ďalších tabuliach. Na niektorých z tabúľ sa nachádza aj označenie „Sanga“, čo znamená správca chrámu. Ako uvádza portál Daily Mail, Y. N. Harari, autor knihy Sapiens: Stručná história ľudstva, podpis môže byť dôkazom o interakcii medzi výrobcom a dodávateľom. V tabuľke sa uvádza „ 29 086 mierok jačmeňa 37 mesiacov Kushim“, čo podľa Harariho označuje dodávky jačmeňa, ktorý sa u Sumerov bežne využíval na výrobu piva.

Pivo bolo dôležitou súčasťou sumerskej kultúry

Ďalšie symboly na tabuľke označujú proces výroby piva, popisujú, ako sa jačmeň alebo kukurica varia, až kým sa z nich nestane želaný nápoj. Zdá sa, že proces varenia prebiehal v jednom z mezopotámskych chrámov, a to pred vyše 5 000 rokmi. Navyše, tabuľka má obrovský význam aj kvôli tomu, že odborníci vďaka nej môžu sledovať, ako sa vyvíjalo písmo. Naše meno je to prvé, čo sa ako deti naučíme a sú dôležitou súčasťou našej identity. Podpis na tabuľke je preto pre odborníkov nesmierne fascinujúci.

Táto tabuľka nie je jediná, ktorá popisuje výrobu či konzumáciu piva. Podarilo sa objaviť aj ďalšiu tabuľku, podľa ktorej Sumeri kedysi pili pivo za pomoci dlhej slamky. Pivo bolo dôležitou súčasťou sumerskej kultúry, náboženstva a verí sa, že sa dokonca využívalo aj ako platidlo.

Problémom je však spôsob, akým sú vzácne tabuľky neraz získavané. Mnoho tabuliek bolo získaných ilegálne alebo ukradnutých, píše portál Ancient Origins. Len v roku 2018 bolo z Ameriky do Iraku vrátených až 450 ilegálne získaných sumerských tabúľ. Ostáva len dúfať, že aj táto tabuľa sa raz dostane späť na miesto, kde vznikla a poslúži vzdelávacím účelom namiesto toho, aby bola súčasťou súkromnej zbierky.