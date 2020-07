Cesnak, cibuľa či žlč z kravy. Domáci recept starý 1000 rokov uspel, porazil aj antibiotiká

Vedci sa preto rozhodli, že sa pokúsia načerpať inšpiráciu v histórii a zistiť, ako rôzne ochorenia liečili naši predkovia. Zdá sa, že napokon uspeli. Tam, kde moderná medicína už nestíha, uspel domáci recept starý tisíc rokov.

Štúdia publikovaná v časopise Scientific Reports uvádza, že domáci recept sa podarilo objaviť v jednej z najstarších lekárskych kníh zo stredovekého Anglicka s názvom Bald’s Leechbook.

Množstvo receptov, ktoré sa v knihe zachovali v súčasnosti využitie nemajú, iné sú však prínosné ešte aj dnes. Napríklad, aj keď dnes už škriatkov v noci z domu vyháňať nemusíme, domáci recept zahŕňajúci cibuľu, cesnak, pór, žlč z kravy a víno je možné v medicíne využiť ešte aj dnes.

Ako píše portál Science Alert, vedci sa v štúdii dokonca nazdávajú, že liečivo má silné antiseptické účinky a môže účinkovať aj v prípade baktérií, ktoré sú už voči moderným antibiotikám odolné. Aby vedci účinok stredovekého receptu otestovali, vyrobili 75 dávok, pričom 15 z nich obsahovalo cibuľu a 15 pór.

