Valí sa na nás ukrutná zima: To, čo nás čaká najbližšie dni, sa vám nemusí páčiť, objavila sa ďalšia predpoveď

Pred niekoľkými hodinami sme vás informovali o tom, že polárny vír sa rozpadol a prichádza tuhá zima, ktorá len tak neodíde. Podobnú predpoveď avizovalo aj Meteo Slovensko a spomína „ukrutné mrazy“.

„Najnovší beh numerického modelu ECMWF prekvapuje, v budúcom týždni naznačuje ukrutné mrazy počas dňa aj noci a snehovú nádielku na horách vrátane vybraných nížin,“ uvádza na sociálnej sieti.

Presnejšiu predpoveď sľubuje priniesť v ďalších dňoch. Ak patríte medzi milovníkov zimy, sú to pre vás nepochybne dobré správy. No mnohých to pravdepodobne nepoteší, najmä vodičov, ktorí čelia problémom na cestách kvôli snehu už aj dnes.

Tento scenár potvrdzuje aj iná predpoveď

O tom, že nás čaká zmena v podobe návratu zimy, informovalo aj iMeteo.

Počasie na Slovensku sa zmení už 6. januára, čiže na Troch kráľov. V tento deň sa síce ešte na našom území očakávajú dažďové prehánky, no dážď sa začne postupne meniť na sneh. „V nedeľu začne snežiť postupne najskôr na západe vrátane Bratislavy a na severe krajiny. Počas dňa sa však už studený vzduch dostane nad celé naše územie,“ informuje portál o počasí.