Valí sa na nás ďalšia vlna snehu: Počas noci napadne nová vrstva, na týchto miestach sa zobudíte do bieleho rána

Tak ako počas väčšiny dňa, aj naďalej na východnom Slovensku sneží. Aktuálne to vyzerá tak, že do rána môže zem pokryť výdatná snehová perina. Napadne okolo 10 centimetrov snehu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Napadne výdatná vrstva snehu

Ako predpovedá iMeteo, v nadchádzajúcich hodinách by malo sneženie nabrať na sile. Počas noci príde ďalšia vlna zrážok, ktorá prinesie ďalšie centimetre snehu.

Okrem toho, že počasie ovplyvňuje tlaková níž, okolo ktorej sa obtáča zrážkové pole, sa k nám rúti aj chladnejší vzduch. Ten prinesie výrazné ochladenie.

Sneženie aktuálne už zasiahlo aj nížiny východného Slovenska. Ich intenzita bude prechodne dosahovať až 2 centimetre za hodinu. Najvýdatnejšia snehová pokrývka by mala napadnúť v oblasti Slanských vrchov, a to až 9 centimetrov nového snehu. V oblasti Vysokých Tatier, Gemera a v okolí Prešova spadne asi 5 centimetrov nového snehu.

Na strednom a západnom Slovensku je hranica sneženia naďalej pomerne vysoko. To by sa malo zmeniť počas noci, kedy naprieč celou krajinou klesne hranica sneženia aj do tých najnižších polôh. Neznamená to však, že všade aj sneh napadne, závisieť to bude od intenzity zrážok.