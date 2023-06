Vagnerovci obsadzujú vojenské zariadenia v ďalšej oblasti, Moskva je od nej 4 hodiny autom

Súkromná žoldnierska Vagnerova skupina, ktorá sa pokúša o vzburu proti veleniu ruskej armády, v sobotu popoludní vstúpila do Lipeckej oblasti. Informoval o tom tamojší gubernátor Igor Artamonov. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.

Ako ďalej uvádza RTVS, žoldnierske jednotky súkromnej Vagnerovej skupiny nedávno dorazili do Lipecka, ktoré leží medzi Moskvou a Voronežou približne 400 kilometrov od hlavného mesta Ruskej federácie. Gubernátor Lipeckej oblasti zároveň vyzval obyvateľov, aby nevychádzali von a nikam necestovali.

Tlačové oddelenie regionálnej správy Lipeckej oblasti už pred niekoľkými hodinami tiež vydalo vyhlásenie. „V záujme zabezpečenia poriadku a bezpečnosti občanov operačné veliteľstvo regiónu žiada obyvateľov, aby bez naliehavej potreby neopúšťali svoje domovy a zdržali sa akéhokoľvek cestovania osobnou alebo verejnou dopravou.“

BREAKING:

The Wagner Group has now reached the Lipetsk region.

Moscow is only 4 hours away by car.

The Battle of Moscow could start this evening. pic.twitter.com/SBISoA56OK

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2023