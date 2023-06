Vagnerovci získali aj Voronež, sú tam tažké boje s ruskou armádou. Prigožin sa neplánuje vzdať, ostro vystúpil proti Putinovi

Z ruskej Voronežskej oblasti sú hlásené ťažké boje medzi žoldnierskou Vagnerovou skupinou Jevgenija Prigožina a silami ruskej armády a národnej gardy. Ruské letectvo okrem toho pokračuje v útokoch na pozície vagnerovcov riadenými bombami a raketami. Uviedla to na mikroblogovacej sieti Twitter organizácia OSINTdefender, ktorá monitoruje spravodajské informácie z otvorených zdrojov so sústredením na Európu a konflikty vo svete.

Zdroj z prostredia ruskej bezpečnosti, ktorý si želal ostať v anonymite, pre agentúru Reuters povedal, že vagnerovcom sa podarilo získať kontrolu nad vojenskými objektami v meste Voronež, asi 500 kilometrov južne od Moskvy.

More footage of the bombing of Voronezh oil depot. The Russian regime army eventually terrorizes its last victim: The Russian population.

I have been warning that this will end exactly this way. The final terror.#Russia #coup #Voronezh pic.twitter.com/5qvVdsRSYL

