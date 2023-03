Vadí im, že nie je „biela“: Ľudia nenávidia novú Malú morskú vílu a masovu ju hejtujú, dostala milióny dislikov

Tvorcovia zverejnili rôzne ukážky z pripravovanej Malej morskej víly (The Little Mermaid) z dielne Disney a už v septembri minulého roka sme vás informovali o obrovskej negatívnej kritike, ktorá sa na film valila. Odvtedy uplynulo niekoľko mesiacov a vyzerá to, že sa nezmenilo vôbec nič.

Disney iba pred pár dňami zverejnil plnohodnotný trailer na Malú morskú vílu a nie všetci zostali nadšení. Napriek tomu, že film ešte ani nevyšiel, žne kritiku. Či je oprávnená a skutočne súvisí s tým, že sa im nepáči alebo je dôvodom herečka Halle Bailey, je diskutabilné.

Párminútová ukážka získala obrovské množstvo „nepáči sa mi to“, čo rozpútalo diskusiu na Twitteri.

Ľudia jej hromadne dávajú dislike

„Je fér priznať, že väčšina ľudí dala traileru dislike kvôli rasizmu. Ale je veľmi nezodpovedné hovoriť, že každý človek, ktorému sa nepáči trailer, je rasista,“ podotkol jeden na sociálnej sieti.

Ďalšia používateľka zdieľala screen z YouTube, na ktorom je vidieť porovnanie reakcií „páči sa mi to“ a „nepáči sa mi to“. Kým necelých 120-tisíc ľudí označilo, že sa im ukážka páči, neuveriteľných takmer 580-tisíc vyjadrilo opačný názor.

Nemá bielu pokožku a červené vlasy

„Trailer na Malú morskú vílu je masovo označovaný dislajkmi. Má už viac ako 600-tisíc „nepáči sa mi to“ a predchádzajúca ukážka až 3 milióny,“ dodal ďalší.

Objavili sa však aj reakcie, ktoré priamo súvisia s farbou pleti hlavnej hrdinky a preto je zrejmé, že práve toto je kľúčovým dôvodom spomínaného bojkotu.

„Malá morská víla je dánska rozprávka. Tento národ je z historického hľadiska biely. Prečo je teda Ariel čierna? Iba preto, že je rok 2023,“ objavilo sa na Twitteri a tento tweet nebol ani zďaleka jediný s touto myšlienkou.

„Keď si prestavím Malú morskú vílu, vybavia sa mi červené vlasy a biela pleť. Taká jednoducho je a to jej nemôžete zobrať,“ doplnil ďalší používateľ.

Negatívny hejt trvá už dlho

Do úlohy Ariel bola obsadená Halle Bailey a niektorí namiesto jej hereckých schopností riešia skutočne iba to, že vlastne nie je „biela“.

No našla sa aj druhá strana, ktorá sa snaží poukázať na paradox takéhoto zmýšľania.

„Ľudia sú naštvaní, že Malá morská víla je čierna? Dáma, ktorá je vlastne ryba, žije pod vodou a jej najlepším priateľom je krab?“ pýtajú sa mnohí. Podobných reakcií týkajúcich sa rasizmu je na Twitteri mnoho.

Kritika voči herečke sa objavuje už od chvíle, kedy bolo oznámené jej obsadenie do tejto postavy. Bailey túto nenávisť pocítila, no úlohy sa nevzdala, pretože chcela byť inšpiráciou pre malé dievčatá, ktoré doteraz svoje rozprávkové sny prežívali iba prostredníctvom bielych postáv. A vyzerá, že sa to podarilo.

Internet zaplavili aj videá detí, ktoré sú z ukážky na novú Ariel nadšené a sledujú ju s otvorenými ústami. Jedno z dievčatiek vo videu dokonca neskrýva svoju radosť z toho, že Malá morská víla má hnedú farbu pokožky, rovnako ako ona.

Okrem toho ľuďom prekáža aj ďalšia vec. Píšu, že film vôbec nevyzerá, ako keby sa odohrával pod vodou, ďalší ho prirovnávajú k Avatarovi.

Premiéra Malej morskej víly je naplánovaná na prvú polovicu tohto roka. Ako bude prijatý samotný film, uvidíme.