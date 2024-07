Meghan Markle vraj oklamala celý svet. Kráľovská rodina sa dočkala spravodlivosti a mnohí ľudia sú pobúrení

Pred niekoľkými rokmi Meghan Markle počas rozhovoru s Oprah Winfrey hodila na kráľovskú rodinu „bombu“, keď povedala, že po vstupe k nim už nevidela svoj pas. Toto tvrdenie však bolo spochybnené.

Ako upozornil portál IrishStar, jej tvrdenie však vôbec nesedí. V roku 2021 vyvolali Harry a Meghan neuveriteľné reakcie po tom, ako absolvovali rozhovor u Oprah, kde prehovorili o údajných rasistických poznámkach. Princ pritom vylúčil, že išlo o jeho starú mamu alebo starého otca. Podľa denníka The Sun Meghan tvrdila, že od chvíle, keď sa stala súčasťou kráľovskej rodiny, nevidela svoj pas, kým sa nepresťahovali do Kalifornie.

Klamala Meghan vo svojom vyjadrení?

„Nemohla som len tak niekam odísť. Proste to nešlo. Od momentu, kedy som sa pridala ku kráľovskej rodine, som nevidela svoj pas, vodičák, kľúče, nič…“ povedala. Podľa médií kráľovské zdroje naznačujú, že jej pas bol zabezpečený, aby sa zabránilo jeho strate alebo krádeži a Meghan ho stále využívala na osobné cesty. Svoj pas musela predložiť v dvanástich krajinách, ktoré navštívila ako turistka, keď bola členkou kráľovskej rodiny.

Niektorí ľudia len krútia hlavou

Počas tohto času bola v destináciách, ako sú napríklad New York, Ibiza, Taliansko a Botswana. Okrem toho sa pár vydal na oficiálne kráľovské turné, ktoré zahŕňalo návštevy Maroka, Južnej Afriky a veľké turné po Austrálii, Novom Zélande, Tonge a Fidži.

Kráľovská komentátorka Margaret Holder povedala, že je samozrejmosťou, že kráľovská rodina chcela pas Meghan Markle zabezpečiť. Určite však nie je možné, že by ho so sebou nemala počas osobných a súkromných ciest. Je štandardom, že všetci členovia kráľovskej rodiny, s výnimkou panovníka, musia mať pri ceste do zahraničia cestovný pas.