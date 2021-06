V USA objavili prvého vraždiaceho sršňa v roku 2021. Odborníkov na ňom desí jeho DNA a miesto, kde ho našli

Invázny a mimoriadne nebezpečný druh vražiaceho ázijského sršňa desí amerických entomológov. Aj keď jeho uštipnutie je mimoriadne bolestivé, väčší strach majú o populácie miestnych včiel, ktoré sa proti tomuto predátorovi nedokážu brániť, narozdiel od ich ázijských kolegýň. Hrozí tak vyhubenie populácie amerických včiel, čo by malo katastrofálne dôsledky.

Veľmi znepokojujúca správa prišla v súčasnosti, keď sa našlo mŕtve telo ázijského vražiaceho sršňa – sršňa mandarínskeho (Vespa mandarinia). Keďže mŕtve telo bolo vysušené, odborníci si myslia, že sršeň je už nejaký čas mŕtvy, a že je s najväčšou pravdepodobnosťou pozostatkom z minulého roka, informuje Science Alert.

Keďže sa tieto jedince začínajú objavovať až v júli, opäť to zvyšuje predpoklad, že pochádza z minulej sezóny. Problém však je, že nikto v tom čase netušil, že aj v tejto južnej oblasti sa sršne vyskytujú.

Už od roku 2019

Prvýkrát mandarínske sršne objavili koncom roka 2019 a začiatkom 2020 v kanadskej Britskej Kolumbii a v USA na hraniciach s Kanadou. Ako sa sem dostali, nie je jasné, pravdepodobne však pricestovali z Ázie ukryté v prepravovanom tovare.

Odkedy sa o sršňoch vie, štát Washington aktívne poľuje a pripravuje pasce na tento hmyz. Minulý rok v októbri tiež zlikvidovali veľké hniezdo pomocou špeciálneho vysávača, strom, v ktorom hniezdo bolo, zmrazili, spílili a preniesli do laboratória na výskum. Našli v ňom až 200 kráľovien.

Rozdielne DNA

Doteraz sa úradníci zameriavali hlavne na severozápadné časti štátu Washington, teraz však musia svoj okruh pôsobnosti rozšíriť. Zdá sa tiež, že DNA a sfarbenie mŕtvoly nezodpovedá sršňom objaveným na kanadských hraniciach. To by mohlo naznačovať, že ide o samostatnú inváziu do USA, čo opäť vyvoláva dávku neistoty. To však bude možné potvrdiť, či vyvrátiť až neskôr. Pravdou ale je, že sršne mandarínske sú skvelí a vytrvalí letci a dokážu sa rýchlo šíriť.

Musia rozšíriť oblasť pôsobenia

Washingtonskí entomológovia teraz budú chystať pasce v nových oblastiach a povzbudzovať odborníkov, ale aj bežných občanov, aby si všímali hmyz a pri podozrení, že videli práve sršňa mandarínskeho, kontaktovali úrady. V podstate aj telo tohto mŕtveho sršňa objavil náhodný občan, ktorý ho vyfotografoval a poslal na identifikáciu. Ak by to nespravil, nikto by netušil, že sršne sa nachádzajú aj tam.

Entomológovia očakávajú, že sršne sa začnú objavovať v júli. O chvíľu tak začne hon na nové hniezda s cieľom zlikvidovať hmyz, ktorý by teoreticky mohol napáchať miliardové škody na prírode a poľnohospodárstve.