V týchto bazénoch sa ešte stihnete okúpať: Teploty zostávajú naďalej extrémne, kúpaliská predlžujú letnú sezónu

Začiatok školského roka privítali mimoriadne horúce dni. Ako upozornilo iMeteo, tropické hodnoty prinútili aj niektoré kúpaliská, aby sa ešte nepripravovali na zimnú revitalizáciu, ale zostali otvorené aj naďalej. Žiaci tak stále môžu zo školských lavíc skočiť rovno do bazéna.

Článok pokračuje pod videom ↓

Aj dnes máme pred sebou mimoriadne teplý deň, ortuť v teplomeroch vyskočí nad +35 °C. Postupne sa síce bude ochladzovať, teploty ale na väčšine Slovenska aj naďalej zostanú nad +30 °C.

Predlžujú sezónu

Letné kúpaliská patria k obľúbeným a vyhľadávaným oázam a v čase, kedy sú horúčavy už naozaj neznesiteľné, môžu skutočne pomôcť. Počas letnej sezóny ich navštívia tisícky ľudí. Tá tohtoročná sa, ako sa zdá, predlžuje.

Niektoré z kúpalísk sa rozhodli zostať pre ľudí prístupné aj počas nasledujúcich dní. V hlavnom meste ich je rovno niekoľko, napríklad tie, ktoré patria pod Správu telovýchovných a rekreačných zariadení. Ide napríklad o Delfín v Ružinove, Tehelné pole v Novom Meste, alebo o kúpalisko v Areáli zdravia Zlaté piesky.

Otvorené budú od 10:00 do 19:00, cez víkend od 9:00, a to minimálne do 8. septembra. Zlaté piesky sú denne otvorené od 9:00.

Sezónu predĺžili aj jódové kúpele Číž, a to rovno do 30. septembra. Počas nadchádzajúceho víkendu, teda 7. – 8. septembra bude otvorené napríklad aj kúpalisko v Topoľčanoch. Do konca tohto týždňa bude prístupné aj kúpalisko Dobrá voda.