V tomto európskom raji na vás čakajú nepreplnené námestia a pivo za 1 euro. Cesta tam pritom trvá len vyše 90 minút

V rámci Európy sa nachádza viacero populárnych miest, ktoré navštevujú ľudia z celého sveta. Dnes však už neplatí, že to, čo je najžiadanejšie, musí byť určite aj najlepšie, a naopak. Príkladom je aj hlavné mesto na východe Európy, ktorého návšteva má byť pre turistov skutočným zážitkom.

Reč je o hlavnom meste Bulharska, o Sofii. Toto mesto má približne 1,3 milióna obyvateľov a nachádza sa na samom západe krajiny. Sofia, alebo vo všeobecnosti aj Bulharsko, má stále v širšom spektre status lacnej destinácie, kde človek minie na základné potreby určite menej peňazí, než na Západe.

Zároveň je však akýmsi verejným prísľubom domácich, že aj v hlavnom meste si príde na svoje takmer každý návštevník. Zaujme napríklad architektúra, kultúra, gastronómia, či miešanie kultúr. Hovorí sa, že Námestie tolerancie v Sofii je jedným z mála miest na svete, kde sa na malom území sústredí mešita, synagóga, katolícka katedrála či pravoslávny kostol.

Už dávno nejde o skanzen komunizmu

Z architektúry Sofie vyčnieva východný typ stavieb, pozostatky komunistickej kultúry a známe pozlátené strechy budov. Miesto však už ani zďaleka nie je žiadnym skanzenom bývalého režimu. Viacero turistov tvrdí, že v Sofii ich prekvapili hlavne možnosti pre turistov a rozmach cestovného ruchu.

Aj keď sprievodcovia sa pýšia plnými skupinami návštevníkov, stále panuje úzus, že v meste nájdete miesto stoviek turistov práve miestnych ľudí, ako si vychutnávajú atmosféru. V parkoch, pred divadlom či na námestiach sú domáci priateľskí, pričom sa k nim môžete pridať aj s dvojlitrovou fľašou lokálneho piva, ktoré stojí necelé 1 euro, píše Pravda.

V meste a jeho okolí zas ľudia preferujú aj návštevu termálnych kúpeľov, populárnych lyžiarskych stredísk, spoznávanie lokálnej vidieckej kultúry či turistiku v masívnych horách.

Cenovo veľmi výhodná destinácia

Čo sa týka cien, podľa BudgetYourTrip vyjde deň turistu v Sofii na prijateľných 60 eur. Trojchodová večera pre dve osoby začína na cene 40 eur, káva je dostupná približne za 2 eurá, čapované pivo stojí rovnako cez 2 eurá a fľaša vody vás vyjde približne na 90 centov, píše Numbeo.

Do hlavného mesta Bulharska, ktoré má okrem iného stále silný status letnej dovolenkovej prímorskej destinácie, je možný let aj z Bratislavy, pričom ceny spiatočných leteniek začínajú už na sume 34 eur. Ak teda hľadáte miesto na párdňový výlet a ste fanúšikmi mestských tripov, Sofia by vás takmer zaručene nemala sklamať.