V televíznom programe nastane chaos: Seriál Iveta vytasí okrem JOJ aj Markíza, tá jej už má ale tri série

Súboj dvoch Iviet – takto nejako bude vyzerať programová štruktúra najväčších slovenských komerčných televíznych staníc. Po tom, ako televízia JOJ vracia do vysielania jeden zo svojich najúspešnejších seriálových počinov s názvom Iveta, chce zrejme divákov trošku zmiasť aj konkurenčná Markíza. Tá totiž, rovnako ako JOJ-ka, uvedie na svojich obrazovkách seriál Iveta, informuje Mediaboom. Nejde ale o tú istú.

Predplatitelia videoslužby Voyo markizácku Ivetu poznajú veľmi dobre. Tí, ktorí doposiaľ vedeli len o Ivete z vysielania TV JOJ, však môžu zostať prekvapení. Naozaj, obe slovenské televízie majú vo svojom portfóliu pôvodné seriály s rovnakým názvom. Samozrejme, nejde o to isté a nie je za tým ani snaha navzájom sa vykrádať (teda inak ako len názvom).

Iveta pôjde z VOYO na Markízu

Pochopiteľne, Iveta z dielne TV JOJ sa minulý rok ukázala ako veľký hit, preto televízia pripravila aj druhú sériu. Tá sa postupne už dostáva do vysielania, no čoskoro sa začne v televíznom programe objavovať aj ďalšia Iveta, teda tá od Markízy a Novy.

Seriál Iveta, ktorý sa do vysielania ešte len dostane, už svoju premiéru absolvoval v roku 2022 na platforme Voyo, uvedená bola už aj jeho druhá séria a v máji sa dostane finálna tretia. Tento projekt je životopisnou minisériou, ktorá mapuje rôzne životné obdobia zosnulej českej speváčky Ivety Bartošovej. Trailer na prvú sériu si môžete pozrieť nižšie.

29. apríla uplynie smutné výročie, kedy známa česká speváčka spáchala samovraždu a jej úmrtie si chcú Markíza a Nova pripomenúť tak, že seriál pôvodne určený pre platformu Voyo uvedú vo svojom televíznom programe. Podľa informácií portálu Mediaboom by prvé dve série mohli do vysielania prísť už o mesiac a stať by sa tak malo po prezidentských voľbách. K dispozícii je dohromady 6 hodinových epizód. Jednu sériu by mala Markíza uviesť ako celovečerný program s tým, že začne už 20. apríla a druhú sériu v rade za sebou odvysiela o týždeň nato, teda 27. apríla.

Do programu sa dostane aj dokument o Bartošovej

Tretia séria seriálu Iveta o Bartošovej sa na Voyo dostane s tromi epizódami 5. mája. Pôjde o posledné epizódy a poslednú etapu Bartošovej života, ktorú v seriáli výborne stvárnila česká herečka Anna Fialová. Okrem nej v seriáli hrajú Vojtěch Vodochodský (zahral si Petra Sepéšiho), Ondřej Brzobohatý (stvárnila Ladislava Štaidla) či Eliška Křenková (ktorá stvárnila Ivetinu sestru-dvojičku Ivanu). Seriál Iveta bol na Voyo prvým pôvodným seriálovým počinom a vznikol s povolením Ivetinej rodiny, ktorá na jeho výrobu dohliadala. Diváci tak v seriáli dostávajú hodnovernú adaptáciu najdôležitejších momentov Bartošovej života.

Smrť Bartošovej si Nova aj Markíza pripomenú aj odvysielaním dokumentu Málo mě znáš od režiséra Tomáša Kleina. Ten prinesie unikátny pohľad na kariéru českej speváčky medzi rokmi 1980 až 1998, v ktorom diváci uvidia aj nikdy nezverejnené archívne zábery. Dokument má tiež celkovo tri časti.