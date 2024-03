Súboj náboženstiev, preteky v oplodňovaní aj divné úchylky: 10 najbizarnejších reality show z celého sveta

Slovenské televízne stanice sa neustále predbiehajú v tom, ktorá z nich pre svojich divákov pripraví tú najlepšiu reality show. No ak ste si mysleli, že produkty ako Farma, Nákupné maniačky, Bez servítky alebo Nevesta pre milionára, či Zámena manželiek sú pomerne bizarné formáty, tak ste ešte zrejme nepočuli o týchto.

Plastické operácie podľa predstáv výherkyne, vysnívaný pohreb, ale aj gigantické cysty, z ktorých strieka hnis a krv na všetky strany. O tomto všetkom už vznikli reality show programy. A ak ste si mysleli, že to nikoho nezaujímalo, ste na omyle. Niektoré sa totiž vysielajú dodnes.

Žáner reality show je pomerne pestrý a ani zďaleka nie je vyčerpaný a medzi divákmi neobľúbený. Možno ste vedeli, možno nie, no vôbec prvou reality show, ktorá kedy vznikla, bol program s názvom Candid Camera z roku 1948. Ten by ale nevznikol, keby neexistoval jeho starší súrodenec – rozhlasový program The Candid Microphone. Išlo o program so skrytou kamerou, pomocou ktorej boli nachytaní rôzni okoloidúci.

Od odvysielania prvej reality show už ale ubehlo takmer 76 rokov a tento žáner sa za ten čas veľmi výrazne zmenil. Divákom boli predostreté zaujímavé námety, ale aj totálne braky. My sme sa tentoraz rozhodli pozrieť na to najbizarnejšie, čo krajiny z celého sveta dokázali vymyslieť.

Dr. Pimple Popper

Je to poučné, pre niekoho dokonca fascinujúce, pre drvivú väčšinu absolútne nechutné. Americká dermatologička, doktorka Sandra Lee, sa do povedomia širšej verejnosti dostala najskôr vďaka platforme YouTube, na ktorej zverejňovala videá zo zákrokov vykonávaných na vlastných pacientoch. Ako sa ukázalo, ľudí sledovanie odstraňovania vyrážok rôznych veľkostí, tvarov a farieb nemálo fascinuje a sláva doktorky Lee tak začala stúpať. Známa americká TV stanica TLC (lokalizovaná verzia vysiela aj u nás) sa preto rozhodla uznávanej a obľúbenej kožnej influencerke poskytnúť televízny priestor.

Jej reality show Dr. Pimple Popper (v slovenčine vysielaná pod názvom Vyrážková doktorka) tak predstavuje príbehy (prevažne) Američanov, ktorí si nechali narásť gigantické vredy a cysty kdekoľvek na tele a dúfajú, že im doktora Lee pomôže sa ich zbaviť. Krémy a ani iné prípravky na to však nevyužíva – jej obľúbenými nástrojmi sú skalpel, papierové obrúsky, ochranná maska na tvár, ak by niečo až príliš vystreklo a ďalšie medicínske vybavenie. Dovedna doposiaľ vyšlo už 9 sérií.

Naked Attraction

Táto je pomerne známa, keďže svoju vlastnú verziu má hneď 10 európskych krajín. Tradičné zoznamky na ostrovoch, kde je zakázané súložiť alebo akokoľvek sa dotýkať, či byť zavretý na chate, je už pomerne staromódne. Britská stanica Channel 4 sa preto rozhodla, že na obrazovky prinesie netypickú reality zoznamku, kde sa účinkujúci budú zoznamovať v Adamovom, resp. Evinom rúchu, teda tak, ako ich stvoril sám pán Boh (alebo ich rodičia).

Nahá zoznamka sa teší veľkej obľube už od roku 2016, a to nielen vo Veľkej Británii, ale aj v Nemecku, Dánsku, vo Fínsku, v Taliansku, Nórsku, Poľsku, vo Švédsku, v Holandsku (kde si formát mierne upravili, ale stále ide viac-menej o to isté), v Španielsku a aj vo Walese. Svojho času zháňala internetová mall.tv (dnes známa pod značkou fameplay.tv) komparzistov do slovensko-českej verzie. Projekt nahej zoznamky ale realizovaný zatiaľ nebol.

My Strange Addiction

Robíte čudné veci a máte zvláštne úchylky? Verte, nie ste v tom sami, o čom sa divákov snažila presvedčiť aj reality show z dielne TLC. Vysielala sa počas 6 sérií, v ktorých priestor dostali ľudia s rôznorodými a niekedy naozaj divnými závislosťami, z ktorých sa ale chceli vyliečiť. Spoznať sme tu mohli účastníkov, ktorí jedli toaletný papier, takých, ktorí mali za partnerov bábiky či spali so zapnutým fénom v posteli.

Pochopiteľne, ako rástol divácky záujem, tvorcovia sa snažili do šou zháňať čoraz väčšie indivíduá, medzi nimi napríklad ženu, ktorá konzumovala spopolnené zvyšky svojho manžela, či dámu, ktorá si zas pochutnávala na špinavých plienkach.

Hol dir das SuperBaby

Nemecká reality show, ktorá sa pre kritiku dožila na(ne)šťastie(?) len jednej série kontroverzie, vzbudila záujem tým, ako sa jej účastníci museli správať. Hlavnou premisou je, pochopiteľne, závod 12 mužov. Tí sa pretekali v tom, spermie ktorého z nich dokážu rýchlejšie oplodniť vajíčko.

Celá show vznikala na klinike, ktorá pomáha s umelým oplodňovaním, no stala sa terčom kritiky, pretože sa podľa odborníkov vysmievala z veľmi chúlostivých a citlivých tém na úkor zisku sledovanosti. Navyše, program tiež obsahoval nevhodné dokrútky, v ktorých muži prezlečení za spermie skákali do bazénov s vodou, čím sa ilustroval oplodňovací proces.

Bridalplasty

Ďalšia americká TV stanica, ktorej hlavnou doménou sú reality programy – E! – v roku 2010 prišla s kontroverznou reality show, v ktorej dvanástka zasnúbených alebo už vydatých žien súťažila o svadbu snov. Na tom by, samozrejme, nebolo nič zvláštne. Každá zo súťažiacich ale produkcii odovzdala zoznam plasticko-chirurgických zákrokov, ktoré túžila absolvovať. Každý týždeň súperky medzi sebou súťažili v rôznych svadobných disciplínach, pričom výherkyňa danej epizódy mohla podstúpiť jednu z procedúr na svojom zozname.

Výherkyňa celej reality show získala jackpot v podobe svadby snov a realizáciu všetkých plastických operácií, o ktorých snívala. Tie vykonal uznávaný plastický chirurg Terry Dubrow. Bridalplasty u nás vysielala televízia WAU.

Best Funeral Ever