V tejto krajine odsúdili barana za vraždu, majiteľ s tým nič nemá. Vinu nepriznal, odsedí si tri roky

Po celom svete existuje množstvo rôznych prístupov k súdnictvu a trestom. Najnovšie však prekvapil prípad z Južného Sudánu, kde sa po útoku na ženu stal obvineným živý baran. Ten si teraz odsedí trest odňatia slobody.

Svetové médiá obletela začiatkom tohto týždňa správa, že v stredoafrickom štáte sa stala vražda, pričom vrah dostal za svoj ohavný čin len tri roky väzenia. Bolo to prinajmenšom neúctivé najmä voči 45-ročnej žene, ktorá prišla o život. Faktom však ostáva, že daný akt vykonal baran.

Ak si človek myslí, že žijeme v poriadne zrýchlenej a zvláštnej dobe plnej divných vecí, od dnes je táto latka posunutá o míľový krok ďalej, informuje LAD Bible. V malom okrese v Južnom Sudáne, ktorý je najmladším samostatným suverénnym štátom, sa totiž po tragickej smrti ženy, ktorá utrpela rozsiahle zranenia rebier po útoku od barana, stalo vinným dané zviera.

Sheep sentenced to three years in jail for killing old woman in South Sudan 🇸🇸 https://t.co/p3dvFwSSY5 pic.twitter.com/fC6DwJsvNl

— Vengeance Is Mine! (@PromoterBoxing) May 21, 2022