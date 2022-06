V Taliansku podstúpil prvý človek asistovanú samovraždu. Smrtiacu látku si musel podať sám

Ochrnutý Talian Federico Carboni vo štvrtok ukončil svoj život asistovanou samovraždou. Povolenie na vykonanie tohto zákroku získal od etického výboru ako prvý človek v Taliansku. TASR správu prevzala od agentúry AFP.

Carboni (44) z obce Senigallia v regióne Marky zomrel vo štvrtok v dopoludňajších hodinách po tom, čo si sám podal smrtiacu látku prostredníctvom špeciálneho prístroja. Informovala o tom organizácia Luca Coscioni Association, ktorá sa Carboniho prípadom zaoberala.

Napomáhanie pri samovražde je v Taliansku oficiálne protizákonné a hrozí zaň 5 – 12 rokov za mrežami. Taliansky ústavný súd však v roku 2019 rozhodol, že pomôcť niekomu, kto „neznesiteľne trpí“ a zároveň je schopný samostatne sa rozhodovať, nie je vždy trestným činom.

Až do svojej smrti bol Carboni verejnosti známy pod prezývkou „Mario“. Pred nehodou, v dôsledku ktorej si pred 10 rokmi zlomil chrbticu a zostal úplne ochrnutý, pracoval ako vodič nákladného auta.

Federico Carboni on Thursday became the first person in Italy to die by legal assisted suicide. Paralyzed 12 years ago in a traffic accident, he faced a series of legal, bureaucratic and financial hurdles in his pursuit of death. https://t.co/doRy32tnkQ

— The New York Times (@nytimes) June 16, 2022