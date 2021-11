Vo štvrtok odhalili PCR testy 6 843 pozitívnych, covidu podľahlo ďalších 41 ľudí. Hospitalizovaných je stále viac

Na Slovensku pribudlo vo štvrtok (11.11.) 6 843 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 23 203 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 547 052 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Počet hospitalizovaných sa zvýšil o 62, v nemocniciach je 2 594 pacientov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 13 446, za uplynulý deň pribudlo 41 obetí. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb o 3 001, momentálne ich je 2 535 967.

Správu budeme aktualizovať

Poslanci rokujú o novele zákonov súvisiacich s treťou vlnou pandémie

Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v rokovaní o novelizácii zákonov súvisiacich s treťou vlnou pandémie. Legislatívny návrh je v druhom čítaní, poslanci o ňom rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Počas dňa by o ňom mali aj definitívne rozhodnúť.

Návrh hovorí o možnosti, že by sa mal zamestnanec pri vstupe do práce preukázať očkovaním proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia alebo negatívnym výsledkom testu. Vyžadovať by sa to mohlo aj v prevádzkach. Osobu, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť, by nemali vpustiť do prevádzok či na hromadné podujatie.

Legislatívny návrh hovorí aj o ďalších zmenách, týkajú sa napríklad pandemickej PN, ale i pokút, ak niekto urazí zdravotníkov, sfalšuje COVID pass alebo ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti.