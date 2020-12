V Štokholme nesvieti slnko už dva týždne. Ľudia sú ponorení do tmy, začínajú sa meniť

Na Slovensku sme síce zvyknutí na to, že v zime sú dni kratšie, predstavte si však, že by ste slnko vôbec nevideli aj niekoľko týždňov. Presne to momentálne zažívajú obyvatelia Štokholmu. Ponorení v tme žijú už dva týždne.

Obyvateľom Štokholmu chýba slnko

Ako informuje portál iDNES.cz, obyvatelia Štokholmu nevideli slnko už od začiatku tohto mesiaca. Švédsky meteorologický ústav nezachytil od 1. decembra ani jedinú hodinu, počas ktorej by svietilo slnko. Aj keď nie sú extrémne krátke zimné dni pre Švédsko ničím výnimočným, toto je predsa len niečo, čo obyvatelia doteraz ešte nezažili. Na psychické zdravie obyvateľov Štokholmu to nevplýva práve najlepšie, sú bez energie a deprimovaní. Prirovnávajú to k tomu, ako keď vám chýba najlepší kamarát. Pochopíte, ako veľmi ho potrebujete, až keď ho nemôžete mať.

Obyvatelia sú nespokojní, niekoľkí sa vyjadrili, že niečo takéto ešte nezažili a je to veľmi náročné. V priebehu dňa je na niekoľko hodín obloha o niečo svetlejšia, slnečné lúče sa však neobjavia. Pôsobí to, ako keby bolo neustále zatmenie. V priemere svieti slnko v Štokholme počas decembra 33 hodín. Doterajší rekord bol zaznamenaný v roku 1934, kedy slnko nezasvietilo počas celého decembra. Je možné, že situácia sa tento rok zopakuje.

Tento rok sú iné Vianoce, ale aj slávnosti svetla

Ľudia už aj tak kvôli pandémii koronavírusu opúšťajú svoje domovy pomenej, kvôli nedostatku slnečného svetla je však situácia ešte horšia. Ľudia sú smutní, viac unavení a deprimovaní a na športovanie či na stretávanie sa s inými ľuďmi niekde vonku nemajú náladu a neraz im chýba aj akákoľvek motivácia. Ešte o niečo náročnejšie to majú tí ľudia, ktorí už nejaký ten čas pracujú z domu a prišli aj o možnosť osobného kontaktu s kolegami.

You know it’s bad when Swedish TV starts reporting hours Swedes could see the sun last week and the sum total for Stockholm is … 0. pic.twitter.com/6Iq2BtAIK4 — Patrik Lindenfors (@p_lindenfors) December 8, 2020

Novinárka Desirée W. sa pre český portál iDnes.cz vyjadrila, že ľudia sa temné obdobie snažia kompenzovať vianočnou dekoráciou. Svoje domovy ňou zdobia omnoho intenzívnejšie ako po iné roky. Na nálade však obyvateľom nepridáva fakt, že vianočné a novoročné oslavy budú tento rok iné ako doteraz. Okrem toho, 13. december je pre Švédov významným dňom, akousi slávnosťou svetla, píše portál Sweden.se. Ľudia sa schádzajú, zapaľujú sviečky a v uliciach sa konajú pochody, počas ktorých sa spievajú tradičné piesne. Slávnosti však museli byť tento rok pozmenené.