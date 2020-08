V srdci Liptova vznikol Lessoffice, ktorý spája prácu s voľným časom. Kancelária v lese ponúka hory aj veľa aktivít

Uprostred Liptova, na mieste s nádhernou prírodnou scenériou, vybudovala Veronika Střelcová s priateľom Tiborom projekt, ktorý u nás nemá obdoby. Spojili prostredie vhodné na prácu s lokalitou, ktorá je rajom pre milovníkov prírody, zimných aj letných outdoorových aktivít alebo hôr a vytvorili Lessoffice, ktorý je dostupný úplne pre každého. Lessoffice nie je obyčajné ubytovanie, je to miesto, ktoré poznačí život jeho návštevníkov.

Ako hovorí samotná jeho zakladateľka Verka, Lessoffice je skôr myšlienka, filozofia, než priestor. “Lessoffice je menej kancelárie a viac lesa. Je to symbol pre prácu v zdravom prostredí.” Nápad k jeho vzniku siaha päť rokov dozadu, kedy bola ona sama nútená pracovať z domu. Predtým, ako teda samotný projekt vznikol, kancelária v lese bola súčasťou jej každodenného života.

“Trvalo mi dlho, kým som si vytvorila systém, nejakú fungujúcu dennú rutinu. Prišla na to, ako sa “nakopnem” do práce a ako na 40 metroch štvorcových, kde žijem, spím, jem, a všetko, čo k tomu patrí, budem ešte aj pracovať a budem “v pohode.” Svoj pracovný čas a voľno si museli navyše zladiť spoločne s priateľom Tiborom.

Interiér si vlastnoručne prispôsobili

Aby dokázali žiť aj pracovať na jednom mieste, zariadenie interiéru si začali prispôsobovať svojim potrebám a nárokom a vlastnoručne začali s úpravou. “Priamo pred našim balkónom sme vyrobili celé zariadenie, a to nielen na mieru priestoru, ale hlave na mieru nášmu životnému štýlu. Bolo to náročné, ale výsledok stojí za to.”

Keď sa mnoho ľudí pred niekoľkými mesiacmi v dôsledku vypuknutia pandémie ocitlo v neistote a muselo vymeniť svoje kancelárie za home office, Verka už mala vytvorený systém, ktorý dokázal oddeliť jej pracovný čas od oddychu. “V doline sme boli vtedy prakticky sami. Zimná sezóna skončila predčasne, začínala jar, na zjazdovkách bol parádny jarný firník a nikde ani nohy. Bolo to výborné, no ja som po náročnom období začala paradoxne cítiť, že mi chýba mestský život a všetko okolo toho.”

Lessoffice pre každého

Uvedomila si však, že takéto možnosti ako má ona, iní ľudia nemajú. Ako sama hovorí, pre mnohých ľudí je takéto miesto snom alebo možnosťou vypadnúť z ruchu hektických dní a trošku sa zastaviť a spomaliť. “Na Liptove je len veľmi málo miest na prenájom, kde by si ľudia mohli dovoliť stráviť viac než pár dní, mali tam zázemie pre prácu z domu od internetu až po pracovný stôl, ktorý nie je zároveň aj jedálenským stolom, dosť svetla aj pokoja, aby sa mohli zahĺbiť do práce, tvoriť, riešiť.”

Budovanie komunity a vlastného vzťahu s prírodou

Verka a Tibor sa rozhodli, že sa vrátia do Liptovského Mikuláša a so svojho príbytku uprostred nádhernej prírody v srdci Liptova vybudujú celkom nový koncept, ktorý poslúži predovšetkým ostatným ľuďom. Vytvorili Lessoffice, ktorého účelom je budovanie komunity. “Cieľom je v prvom rade prepájať ľudí. Vytvárať dobré vzťahy. Medzi ľuďmi, medzi ľuďmi a miestom, ľuďmi a prírodou, miestnymi a návštevníkmi. Na to pri “rýchlom turizme” nie je miesto.”

Lessoffice sa nachádza v príjemnom prostredí liptovskej prírody, v Hrabovskej doline pri Ružomberku. Je to jeden z bytov apartmánového domu Fatrapark 2. Jeho výhodou je aj vynikajúca lokalita. Nachádza sa totiž priamo v lyžiarskom a zjazdovom stredisku Malinô brdo, minútku od nástupu na lanovku. “Centrum Ružomberka je vzdialené 40 minút pešo alebo 5 minút a 5 eur taxíkom. Železničná stanica Ružomberok detto. Tam sa dostanete pohodlne vlakom či z Košíc či z Bratislavy,” opisuje jeho dosputpnosť Verka.

Ako sama hovorí, ich projekt je určený predovšetkým pre ľudí, ktorí chcú skúsiť vymeniť na nejaký čas život v meste za život v horách a v prírode. Zároveň má ambíciu vytvoriť sieť pár ubytovateľov, ktorí poskytujú vkusné aj cenovo dostupné ubytovanie s citom a láskou a vytvoriť tak priestor, aby sa návštevníci nezdržali len 2 či 5 nocí, ale prišli na dlhší čas. Lessoffice má byť prvým krôčikom tohoto zaujímavého plánu.

“Zatiaľ je tu Lessoffice, apartmán na Hrabove, kam budeme radi, ak ľudia prídu, popracujú, vybehnú na kopec, skočia do Hrabovskej nádrže, zájdu na kávu do Ružomberka alebo do galérky, pogrilujú, skúsia niečo nové, stretnú sa s nami, budú sa zaujímať o miestne pomery a niečo pekné si odnesú aj po sebe zanechajú.” Lessoffice sa môže stať aj pre vás miestom, kde budete pracovať s radosťou a vytvárať nové originálne nápady a zároveň si vychutnáte všetky možnosti, ktoré jeho okolie ponúka.

Kreatívne miesto, ktoré spája

“V budúcnosti nemáme ambíciu stať sa druhým airbnb, ale skôr takým lokálnym mini-hubom, kde sa v online, a následne aj offline priestore stretnú sprostredkovatelia ubytovania, ktorí sú z Liptova a okolia, a návštevníci, čo prichádzajú z miest za horami, aktívnym odpočinkom, spojeným s prácou alebo istým druhom tvorivosti, hľadania inšpirácií, nápadov, pokoja aj nových zážitkov a podnetov. Častokrát sú to práve oni, čo so sebou prinášajú nové myšlienky a podnety pre lokalitu, ktorú navštívia,” opisuje Verka.

Práca, zážitky aj oddych

“Apartmán Lessoffice je miesto, kde môžete pracovať, každý deň zažiť iné dobrodružstvo a zároveň mať všetko pohodlie domova v krásnom a zdravom prostredí našich hôr.” Rozkladá sa na rozlohe 40 metrov štvorcových a disponuje kuchynkou, oddeliteľnou spálňou, priestranným balkónom a ako zdôrazňuje Verka, predovšetkým veľmi variabilným pracovným priestorom.

“Ak naozaj chcete využiť potenciál Lessoffice, prídete na viac než týždeň, a budete tam aj pracovať, môžte si vybrať, či budete sedieť pod oknom s výhľadom na stromy za zvuku potôčka, alebo sa usadíte v obývačke na gauč a prisuniete si malý notebook stolík, či si sadnete za stôl vedľa balkóna, alebo priamo vonku na balkón. Priestor sme urobili tak, aby tam pohodlne mohli pracovať dvaja ľudia, a ani jeden z nich nemusel sedieť stále na tom istom mieste. Môžu sa presúvať, striedať to, tak, ako som to počas homeofficu robila ja,” pokračuje Verka.

Ďalšou výhodou apartmánu je jeho samotná rozloha, ktorá je pri bežných prenájmoch určená pre štyroch ľudí. Lessoffice je pre ešte väčšie pohodlie určený pre jedného alebo dvoch záujemcov. “V Lessoffice apartmán na Hrabove ponúkame na 28-dňové alebo 10-dňové rezidencie v cene 800 a 400 eur pre 2 osoby. Pre uponáhľaných jedincov sú predĺžené víkendy od štvrtku do pondelka, 2+2 za 200 eur. V prípade single obsadenia je cena na 28 dní 700 eur, cena na kratšie pobyty zostáva rovnaká.”

Bicyklovanie, skialp alebo lyžovanie

Lessoffice okrem pokoja a pohodlných podmienok pre prácu ponúka celý rad možností využitia voľného času aktívne. “V stredisku sa dá takmer celoročne bajkovať a v zime skiaplovať či lyžovať. Je to na úpätí Veľkej Fatry a blízko do Malej Fatry aj do Nízkych Tatier. Za hodinu ste od nás autom vo Vysokých Tatrách alebo v Roháčoch. Tipy na lokálne výlety dávame hosťom na mieru s radosťou.” Verka je sama veľkou milovníčkou prírody a všetkého, čo ponúka, tak vám osobne rada poradí a odporučí, čo tu musíte určite vidieť alebo zažiť.

Návštevníci zostávajú dlhšie, než plánovali

Napriek tomu, že Lessoffice funguje iba niekoľko mesiacov, stihlo ho vyskúšať už viacero záujemcov. Ako nám jeho zakladateľka prezradila, reakcia ľudí sú viac než pozitívne. “Zatiaľ samá spokojnosť. Dalo by sa povedať, že toto leto náš nápad testujeme, pýtame sa ešte dôraznejšie na spätnú väzbu a pridávame/meníme veci podľa potrieb. Lessoffice sme ešte ani nestihli dať na sprostredkovateľské portály, a už mal niekoľko skvelých hostí a hostiek.”

O spokojnosti a predovšetkým špeciálnej atmosfére, ktoré toto ubytovanie a pracovňa v jednom ponúka svedčí aj fakt, že všetci hostia, ktorí ho zatiaľ navštívili, zostali dlhšie, než pôvodne plánovali. “Naposledy prišli hostia, ktorí si už vo dverách zajednali ďalší predĺžený víkend. A to nás samozrejme nesmierne potešilo. A záujem kámošov a kámošiek. Bez nich by bol Lessoffice len nejaké štúdio pre anonymov, čo prídu aj odídu ako duchovia, a ostanú po nich pri koši krabice od pizze a veľa prázdnych plastových a sklených fliaš.”

Lessoffice je vďaka svojej myšlienke, prevedeniu a aj prístupu samotných majiteľov miestom, na ktorého návštevu nezabudnete. Nepôjde totiž iba o obyčajnú dovolenku alebo pracovnú cestu, Lessoffice je spôsob života, ktorý vás okamžite očarí a bude ťažké sa ho vzdať.

Verka a Tibor sú vďační za každého svojho hosťa a aj to robí ich projekt ešte výnimočnejším. “Ďakujeme všetkým, čo priložili ruku k dielu, radili, priši na návštevu, prešli testovacou fázou a dávali spätné väzby. A špeciálna vďaka partí Karolovi Kolčárovi za výstižné logo, dobre mienené marketingové rady a podporné debaty o identite a produktoch, ako aj fotografke Lucii Bušfyovej za vymakané fotečky interiéru.”

Najväčšiu zásluhu na vzniku Lessofficu však má predovšetkým dvojica jeho zakladateľov, u ktorých v hlave sa zrodila jeho samotná myšlienka a vlastnoručne vybudovali miesto, ktoré môže tešiť svojich návštevníkov. Viac informácií o pracovni uprostred kúzelnej prírody sa dozviete priamo na Facebooku Lessoffice, ktorý sa od septembra teší na svojich nových návštevníkov.