V skutočnosti ich nikdy nezažijete. 10 vecí, ktoré sa vo filmoch stále opakujú, sú však nereálne

Určite ste si už pri sledovaní vášho obľúbeného filmu alebo seriálu povedali, že by ste chceli mať život ako hlavný hrdina. Či už bývať v luxusnom dome v centre bez toho, aby ste museli pracovať denne dlhé hodiny, zapnúť televíziu presne pri programe, na ktorý máte momentálne chuť alebo stretnúť svoju osudovú lásku pri malej nehode na ulici.

Na obrazovkách je toto všetko častokrát realitou, v skutočnom živote to však s veľkou pravdepodobnosťou nikdy nezažijete. Vybrali sme 10 vecí, ktoré pravidelne vidíme vo filmoch, ale je iba malá alebo skôr žiadna šanca, že by sa vám pritrafili aj v skutočnom živote.

Osudové obliatie horúcou kávou a zrazenie autom

Jedno z najromantickejších stretnutí vo filmoch, z ktorého je okamžite jasné, že to medzi hrdinami iskrí, začína obliatím horúcou kávou alebo jemným zrazením autom. V skutočnosti by ste asi neboli popáleninou alebo možnou zlomeninou nadšení. V tomto prípade je to však vždy dobrým znamením symbolizujúcim stretnutie osudovej lásky. Vaše pohľady sa stretnú a je hneď jasné, že sa nevidíte naposledy. V realite by mohla táto situácia skončiť aj nepeknými nadávkami.

Prerazenie okna bez akéhokoľvek škrabanca

Scény veľmi dobré známe predovšetkým z akčných filmov často ukazujú, ako hrdinovia neváhajú v zápale úniku alebo rýchlej naháňačky preraziť sklo vlastným telom. To sa jednoducho rozbije a oni pokračujú ďalej bez väčšieho zranenia, možno iba s malou jazvičkou na tvári alebo ruke. Skúste si však predstaviť tento výjav v skutočnosti. Sme si istí, že by nechýbalo množstvo krvi, nepríjemnej bolesti alebo paralyzácia zraneného, ktorý by sa najprv musel spamätať, kým by vo svojej misii pokračoval ďalej.

Sex na pláži

Množstvo filmových tvorcov stavilo na nepochybne vizuálne romantické a dokonalé zobrazenie sexuálnych scén v mori. Hrdinovia sa pri tom, samozrejme, nikdy na nič nesťažujú a vyzerajú, že je to najlepší zážitok ich života. Spomeňte si však ako vyzerali pláže, na ktorých ste boli. V lepšom prípade piesok, ktorý sa už iba pri sedení na pláži dostane človeku na rôzne miesta, mušle, kamienky či dokonca väčšie skaly, ktorým sa radšej vo vode vyhýbame a množstvo ďalšieho. Bol by tento zážitok skutočne tak bezproblémový, ako to vidíme na obrazovkách?

Extrémne romantické gestá

Keď niekoho vo filme nahneváte, musíte vymyslieť originálne a veľkolepé ospravedlnenie. Častokrát ide o spevácke alebo hudobné čísla, ktorými sa vaše konflikty nadobro urovnajú. Viete si však predstaviť že vonku na ulici, v škole alebo v práci by niekto za vami prišiel so spevom a namiesto pocitu zahanbenia by sa celé okolie pridalo k vám?

Sedia stále v bare

Hrdinovia filmov ale aj známych sitkomov majú vždy dostatok času na to, aby počas dňa alebo v priebehu celých večerov sedeli v kaviarňach či krčmách. V skutočnom živote táto záľuba môže byť nie iba finančne neúnosná, ale rovnako sú dni, kedy si chceme jednoducho oddýchnuť doma a nebyť neustále vtipným a dokonalým spoločníkom v preplnených podnikoch.

Správny program v televízii

Keď zapnete televíziu, chvíľu trvá, kým nájdete program, ktorý budete sledovať. Ak televíziu zapínajú hrdinovia filmov, vždy sa im automaticky zapne kanál, ktorý chcú alebo dokonca presná scéna, ktorá sa im hodí pre príbeh. Samozrejme, presne to je ich hlavný účel, ale v skutočnom živote je šanca iba minimálna, aby ste dostali takéto znamenie. Špeciálne tento jav môžeme vidieť na ilustrovaní aktuálneho problému, ktorí aktéri riešia. Hneď ako zapnú televíziu sa v správach hovorí presne o tom, čo chcú počuť.

Takmer nepracujú a žijú v luxuse

Filmy a seriály nám často ukazujú, že hrdinovia nemajú stáli pracovný čas, dokonca nemusia pracovať niekoľko hodín denne alebo dokonca cez víkendy a stále si môžu žiť na vysokej nohe, užívať si život, drahé drinky, večere alebo bývať v dobrom byte. Dokonca častokrát aj mladí ľudia bez veľkej kariéry alebo pracujúci na miestach, kde jednoducho toľko peňazí nemôžu zarobiť. V realite by to zrejme takto jednoducho nefungovalo a rýchlo by sme sa naším životným štýlom popálili.

Voda správnej teploty

Ďalšou častou scénou, ktorú pravdepodobne zažijete iba málokedy je sprchovanie od začiatku s vodou správnej teploty. Hrdina jednoducho vojde do sprchy a bez ďalšej zmeny vody zo studenej na teplejšiu alebo z horúcej na studenšiu sa môže umývať. Keď si vezmete vašu sprchu, aká je pravdepodobnosť, že na prvýkrát trafíte dokonalú teplotu, ktorú práve chcete?

Žiadny problém s parkovaním

Videli ste už v nejakom filme, ako aktéri pri parkovaní dlhšie hľadajú voľné miesto na parkovanie? Ak žijete v meste alebo jednoducho v panelákoch, veľmi dobre viete, že s parkovaním môže byť veľký problém. Vo filmoch však nie. Vždy sa nájde jedno voľné miesto presne tam, kde je treba, dokonca aj na úplne preplnenom parkovisku.

Dramatické prebudenie z nočnej mory

Poznáte to, keď sa vám sníva zlý sen a následne sa uprostred noci prebudíte celý šťastní, že to bol iba sen? Stalo sa vám, že ste pri tomto dramaticky vyskočili a sadli si na posteľ s krikom alebo lapaní po dychu? Napriek tomu, že tieto sny môžu byť poriadne živé, pravdepodobne celá situácia prebieha oveľa pokojnejšie, než ako to vidíme na obrazovkách.