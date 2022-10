V Rode draka sa objavil herec z Game of Thrones, ktorého postavu postihla brutálna smrť. Mnohí ho úplne prehliadli

Najnovšia epizóda seriálu Rod draka (House of the Dragon) rozvírila medzi fanúšikmi opäť búrlivé diskusie. Ak ste ju ešte nevideli, nemusíte sa obávať, neprezradíme vám z nej nič podstatné. Čo vám ale povedať môžeme, je detail, ktorý pravdepodobne mnohým ušiel. V novom hite HBO sa totiž objavil herec, ktorého ste mohli vidieť aj v Game of Thrones, informuje LADbible.

Článok pokračuje pod videom ↓

Všimli si ho predovšetkým pozorní diváci, pretože na prvý pohľad nie je vôbec zrejmé, že ide o jednu a tú istú osobu. Dôvodom je, že v Rode draka hrá diametrálne odlišnú postavu, než v Game of Thrones. Presnejšie povedané, dve kontrastné postavy.

Objavil sa v oboch ako jediný

Hovoríme o hercovi menom Jefferson Hall, ktorý v Game of Thrones stvárnil postavu rytiera Hugha z Údolia (Ser Hugh of the Vale). Screenrant vysvetľuje, že v Rode draka stvárňuje dvojičky Jasona a Tylanda Lannisterovcov. Prvýkrát ste bratov mohli zahliadnuť už v tretej časti.

Hugh sa v seriáli dlho nezdržal a čakal ho brutálny koniec. Prišiel o život v prvej sérii po tom, ako mu Hora počas rytierskeho zápasu prebodol kopijou krk. Pri tejto scéne nechýbalo, samozrejme, veľa krvi a podľa LADbible išlo o jedno z prvých krvavých úmrtí, ktorými sa Game of Thrones tak preslávil.

Navyše, zatiaľ ide o jediného herca, ktorý sa objavil v oboch seriáloch.

V Rode draka by sa mohla ukázať iba jedna postava z Game of Thrones

Keďže sa dej prequelu Rod draka odohráva 200 rokov pred udalosťami Game of Thrones, je logické, že Jefferson Hall tu svoju prechádzajúcu úlohu stvárniť nemohol.

Ako sme vás ale informovali už dávnejšie, predsa len by sa jedna postava mohla objaviť v oboch seriáloch. Je ňou Melisandre z Asshai, ktorá bola v Game of Thrones oveľa staršou, než sa pôvodne zdalo. Túto možnosť dokonca potvrdila aj samotná herečka Carice van Houten, ktorá ju stvárnila. Či ale skutočne dôjde k takémuto prieniku, je zatiaľ otázne.