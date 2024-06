Michelko vystúpil na podujatí Infovojny: „Jančkárku a Makaru už neuvidíte.“ Takéto sú plány s RTVS na najbližšie mesiace

Roman Michelko, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a kandidát do europarlamentu za stranu SNS vystúpil na podujatí konšpiračnej Infovojny. V Jure nad Hronom odpovedal ľuďom na otázky, kde okrem iného spomenul potrebu spájať národné sily naprieč Európskou úniou, alebo aj to, ako si predstavuje budúcnosť RTVS.

„Najviac sa ma ľudia pýtajú, že čo s tou televíziou. Tak môžem fajn povedať, máme svetlo na konci tunela. Asi ste zaregistrovali, že prešiel zákon do druhého čítania. Asi 17. júna, teda po inaugurácii nového prezidenta bude prijatý zákon,“ tvrdí s istotou Michelko.

Jasný plán

Ihneď 1. júla má podľa jeho slov vzniknúť platnosť, ďalej by sa do týždňa malo podariť zvoliť „radných“ a do 30 dní príde výzva na nového riaditeľa.

„V polovici augusta máme nového riaditeľa. Slovenská televízia alebo STVR, konečne po rokoch, vráti sa jej verejnoprávnosť. Nebudete musieť iba Infovojnu aj slovenská televízia už bude lepšia. Ale čím viac mediálnych kanálov, tým lepšie, takže fajn.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa R a s t o I l i e v (@rastoiliev)

Michelko spomína aj „Jančkárku a Makaru“, ktorých vo vysielaní verejnoprávnej televízie podľa jeho slov od októbra už neuvidíme, na čo sa v publiku strhne potlesk a zaznie smiech.

„Myslím si, že toto je veľký bonus, ale máme asi päť zákonov, nechcem o nich hovoriť, ale keď sa budete pýtať… Takže áno, áno, trvalo to neskoro, bolo to pomalé, robili nám veľké problémy, sme najväčší dezoláti…“ hovorí tiež.

Odvoláva sa pritom na verejnoprávnosť, ktorú televízia už potrebuje.

Poslanec sa tiež vyjadril k „zvrhlým projektom“, osočuje LGBTI+ komunitu, k tlačovému zákonu, a nezabudol spomenúť aj prezidentku Zuzanu Čaputovú.